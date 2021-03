El enojo de Dalma Maradona por las críticas al elevado precio de las pastas de Claudia Villafañe, los “Ñoquis de la Tata”

Esta semana, Claudia Villafañe fue noticia por su nuevo emprendimiento: los ñoquis edición limitada que ofrece a domicilio. La ganadora de la primera edición de Masterchef Celebrity “perfeccionó” la receta de su familia durante su paso por el reality gastronómico y por eso decidió presentar una edición limitada –apenas 500 unidades pensadas para ser degustadas el próximo 29– que contiene seis porciones –pero recomendadas para “cuatro personas de buen comer”.

“Aprendí a cocinar estos ñoquis de la Tata para devolverle a mi familia todo el amor que me dan. Los perfeccioné en Masterchef , donde me conecté con la cocina desde otro lugar. Y hoy los comparto con ustedes para agradecerles y devolverles aunque sea un poco de todo el amor que nos dieron a lo largo de nuestras vidas a mí y a mi familia. ¡Gracias! Que los disfruten. Los quiero mucho. Claudia Villafañe”, se lee en la misiva.

La carta de Claudia Villafañe que acompaña sus ñoquis

Sin embargo, la polémica se instaló cuando se supo el costo de las pastas: 3500 pesos. El paquete de seis porciones viene acompañado de “una botella de salsa con puré de tomate casero, producción propia con la receta original italiana, aceite de oliva extra virgen, ajo y albahaca”. Además, hay queso parmesano, albahaca fresca “para decorar” y una baguette parisina. Se completa con una explicación detallada de cómo preparar los ñoquis sin que se pasen ni queden demasiado al dente.

En muy pocos días, el emprendimiento de quien fuera la esposa de Diego Maradona tuvo tanto éxito que agotó la edición limitada. Orgullosa de su madre, y con bronca por las críticas que recibió, Dalma le expresó todo su apoyo. “¡Qué alegría que me da que se agotaron todas las box de ñoquis de la Tata por @cartacorta! Y para los IDIOTS que dijeron cualquier cosa...¡GRACIAS! ¡Gracias por ayudar a agotar el stock!”, escribió en sus stories.

Dalma Maradona defendió el emprendimiento de su mamá

Más allá de esta incursión en el mundo gastronómico, Villafañe también había estado en el centro de la escena mediática por los mensajes que le envió a Jorge Rial al saber que entrevistaría a Matías Morla. “Hablé y le dije que efectivamente iba a estar Morla -confió Rial, siempre en diálogo con este sitio-. Ahí tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos, donde ella preguntaba por qué. Yo le expliqué que es la nota que buscan todos, y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a Morla y preguntarle todo, porque no es tomar posición. En todo caso la gente lo tiene que ver y escuchar y después decir qué siente”. Y agregó: “Me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista”.

El reportaje de Rial a Morla -que llevó adelante las demandas judiciales de Maradona contra Villafañe y está enfrentado directamente con Dalma y Gianinna, quienes suelen destinarle duras palabras en las redes sociales- se grabó días atrás. “Todos queremos ver cómo está -sostiene el conductor-. ¿Y cómo lo vi? Vi un tipo (suspira) preocupado, muy preocupado, pero no por la situación judicial, no. Obviamente, la condena social pega: no es fácil que te digan ‘sos es el asesino de...’”.





