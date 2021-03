Juanita Viale ya tiene fecha para su regreso a la televisión y prepara una sorpresa con Martín Bossi

Juana debuta en una nueva temporada por El Trece los fines de semana (Foto: Malcolm MacGibbon / Instagram @bycatarain)

Los canales de televisión abierta refuerzan su programación para lograr buenos índices de rating. El Trece apostará a Juana Viale para seguir en la conducción de los clásicos programas de su abuela, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. En el 2020 la actriz reemplazó a Chiquita por la pandemia.

El sábado 27 de marzo, la hija de Marcela Tinayre comenzará con una nueva temporada de los ciclos. La noticia fue dada a conocer por Pía Shaw, periodista de Los Ángeles de la Mañana. Juana ya comenzó a grabar junto a Martín Bossi una apertura sorpresa que se verá en su regreso a la pantalla chica.

Juanita Viale y Martín Bossi en un ensayo (@juanavialeoficial)

En las redes sociales, Juanita publicó un video acompañada por su colega. “Estoy acá, junto a Martín Bossi, y vamos a hacer algo juntos. ¿Se imaginan qué?”, dice la conductora mirando a cámara. Luego, lo mira al humorista y se terminan riendo. Ambos están con ropa deportiva, en un ensayo.

“Va a haber de todo, son 500 metros cuadrados, una súper producción, va a haber muchas sorpresas”, dijo Shaw sobre los preparativos para la nueva temporada. “Se está haciendo porque es una manera de mostrar todo lo que va a ser la escenografía, con una cocina que va a estar dentro del lugar y que ustedes la van a ver a Jimena Monteverde, así que esto y mucho más”, agregó la panelista.

Juanita Viale ya tiene fecha para su regreso a la TV (Video: LAM, El Trece)

También trascendió que Bossi será el invitado estrella del primer programa de Juana y ambos serán los protagonistas de un musical de apertura del programa. Desde el lunes ambos comenzaron los ensayos con bailarines y músicos el cuadro musical de apertura del ciclo.

El 15 de abril el popular artista vuelve al escenario en vivo para estrenar Martín Bossi Comedy Tour, un nuevo espectáculo teatral humorístico musical con el que recorrerá las principales ciudades y provincias de la Argentina. Con libro y dirección de Emilio Tamer, el actor volverá después de un año de ausencia a un escenario en vivo en un show teatral musical presencial acompañado por músicos y una cantante.

Por otra parte, la semana pasada Mirtha se pudo dar la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó la conductora en su cuenta de Twitter. Su nieto, Nacho Viale, se mostró feliz con la noticia: “Te admiro. Sos una ciudadana ejemplar”, le expresó en esa misma red social.

El pasado 4 de marzo, la Chiqui se había mostrado molesta porque todavía no le habían dado la primera dosis, a pesar de ser una persona de riesgo por su edad. “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió cuando el conductor Adrián Pallares le preguntó si ya tenía fecha para darse la vacuna. “Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”, le contó el periodista en una charla a través de WhatsApp que mostraron en Intrusos.

Mirtha Legrand fue vacunada el 11 de marzo (Twitter)

“Hay que tener un poco de paciencia”, afirmó Pallares. Enojada, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le contestó: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. Luego, especuló sobre el motivo por el que todavía no le dieron un turno: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”. “Que le den fecha ya, que no jodan...”, dijo Pallares. Legrand aseguró: “Tiene razón, con la salud no se juega”.

Tras el escándalo de la vacunación VIP, que desencadenó la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, la conductora se había manifestado al respecto: “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¡¿Pero cómo no se dieron cuenta?!”, sostuvo en Nosotros a la Mañana, a mitad de camino entre la sorpresa y la indignación. “Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad. ¿Qué los llevó a hacer algo semejante?”, agregó Mirtha, quien en el 2020 cumplió con una cuarentena estricta durante largos meses. Recién en diciembre, luego de haber salido al aire por última vez a mediados de marzo, regresó a la televisión por una única emisión.

SEGUIR LEYENDO: