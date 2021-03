La reflexión de Karina Gao tras haber superado el coronavirus y en su último mes de embarazo: “La felicidad es simplemente respirar”

Karina Gao

Con motivo del Día Internacional de la Felicidad, Karina Gao utilizó su cuenta de Instagram para compartir un conmovedor posteo. La cocinera de Flor de Equipo -el ciclo que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe- estuvo en coma inducido luego de haber dado positivo de coronavirus y ya de alta y en su casa, aprovechó la especial ocasión para recordar una anécdota que vivió con su padre hace muchos años cuando recién habían llegado a la Argentina.

“Semana 31″, comienza el posteo que escribió en la red social en la que tiene medio millón de seguidores, y en el que hace referencia a que transita su último mes de embarazo: espera su tercer hijo fruto de su relación con el francés Dominique Croce, con quien tiene a los gemelos Simón y Benjamín, de cuatro años.

“Los primeros meses mi papá arrancó trabajando de albañil, electricista, arregla tutti... trabajaba de cualquier changa que conseguía. Hasta que consiguió un trabajo fijo como repositor en el supermercado de un señor de la comunidad”, explicó la cocinera y recordó: “Un día para su sorpresa, llevando un pedido a una señora mayor hasta su casa, le dio $1 de propina. En ese momento, 1993, $1 era 3 veces el boleto del colectivo, podías comprar 3 kgs de papas blancas (5kgs de papas negras) y muchas muchas cosas. A la noche, llegó a casa, a escondidas me dio una bolsa con 5 bombones. Lo hizo a escondidas para que mi mamá no lo retara por no haberlo ahorrado.⁣ Abrí uno con mucho cuidado, lo comí lentamente para poder saborear lo más posible, y creo que no me comía el envoltorio porque no se podía. Tenía una sonrisa de punta a punta”.

Para Karina, aquel gesto de su padre era y es uno de los momentos más felices de su vida. “Más grande, con más recursos, cada vez la felicidad era más costosa: un celular, un viaje, ropas, cosas banales... y uno empieza a perderse en el mundo material, y empieza a olvidar un poco de esas pequeñas cosas de la vida que te dan felicidad inmensa”, reflexionó la chef.

⁣”Pero por esas cosas del destino, la vida me dio una patada, o una llamada de atención. Y hoy me hizo sentir nuevamente la simpleza de la felicidad.: hoy, la felicidad es el despertar de cada mañana,⁣ poder abrazar a mis seres queridos, poder reír, poder llorar, poder comer un budín de chocolate sin ahogarme....⁣ La felicidad es simplemente respirar”, concluyó Karina Gao en el posteo que obtuvo más de 40 mil likes.

El 2 de marzo, después de haber estado internada durante un mes, Karina recibió el alta y lo celebró con un especial video que compartió en sus redes sociales en el cual mostró imágenes con su marido y sus hijos. “El camino de la rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estaré más sola. ¡Tengo a mis tres caballeros de escoltas y el #bebu3 que está aprendiendo muy bien de sus hermanos! Hemos ganado esta batalla, pero aún no la guerra. A no bajar los brazos. A seguir cuidándose”, indicó la cocinera que desde entonces transita una hospitalización domiciliaria.

“Estoy profundamente agradecida con el equipo médico que me ha salvado literal la vida y a todo el personal de la salud que me ha cuidado tanto. Siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos, profesionales con la mejor calidez humana. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. ¡Gracias, gracias, gracias!”, agregó Karina Gao.

