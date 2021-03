Karina Gao recibió el alta tras treinta días de internación: “La rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estaré más sola”

Karina Gao recibió el alta

No la pasó nada bien. Sin embargo, ella nunca perdió la esperanza. Y en la tarde del martes, desde su cuenta laboral de Instagram, Karina Gao confirmó la feliz noticia de que había sido dada de alta. La cocinera de Flor de equipo, por Telefe, había sido internada en el Sanatorio Otamendi hace un mes por una complicación pulmonar derivada del coronavirus. Y su situación preocupó a todos sus familiares, amigos y seguidores cuando, embarazada de siete meses, debió ser inducida al coma para poder recibir asistencia respiratoria. Pero finalmente, tanto ella como su marido, el francés Dominique Croce, y sus dos hijos, los gemelos Simón y Benjamín (4), quienes también habían contraído la enfermedad, superaron la etapa más crítica y pudieron reencontrarse en su casa.

“Hoy hace exactamente 30 días de mi internación y, para mi sorpresa, ¡hoy es el mismísimo día de mi alta! Bueno, estrictamente hablando pasa ahora a hospitalización domiciliaria...pero ya es otra cosa...”, escribió la mujer de origen chino junto a un video en el que se la ve saliendo de la clínica y llegando a su hogar con su familia.

Karina junto al "Franchute", como le dice a su esposo (Foto: Instagram)

Y agregó: “Estoy profundamente agradecida con el equipo médico que me ha salvado literal la vida y a todo el personal de la salud que me ha cuidado tanto. Siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos, profesionales con la mejor calidez humana. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. ¡Gracias, gracias, gracias!

Enseguida, Karina se tomó un tiempo para reflexionar sobre la gravedad del COVID-19 y lo importante que fuer para ella el cariño de la gente. “Este virus es solitario, te aleja de tus seres queridos, te aisla del mundo. Pero nada de eso impidió que pudiera recibir las energías positivas, los rezos y el amor que he recibido de todos. Y lo recibí de cada uno de los que me los mandaron. Gracias a ellos me desperté sintiéndome amada”, expresó.

La cocinera aclaró, no obstante, que su lucha no había terminado. “El camino de la rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estaré más sola. ¡Tengo a mis tres caballeros de escoltas y el #bebu3 que está aprendiendo muy bien de sus hermanos! Hemos ganado esta batalla, pero aún no la guerra. A no bajar los brazos. A seguir cuidándose”, concluyó Gao.

La cocinera junto a sus gemelos, Simón y Benjamín (Foto: Instagram)

Días atrás, aún desde la clínica, Karina se había tomado el trabajo de responder algunas preguntas de sus seguidores. Y había contado qué sintió durante los doce días que pasó en coma inducido. “Tuve muchos sueños raros...pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, sólo miedo los 15 minutos anteriores a que me intuben. El que sufre es que el que está despierto, nosotros dormidos no te enterás de nada. Es como un sueño, como dormir de noche de corrido”, explicó entonces.

¿Qué pasó cuando salió de esa situación? “Cuando me desperté, tuve la suerte de que estaba ´el Franchu´. Me decía constantemente: ´Te estás despertando, tranquila, ya todo pasó, puede pasar esto, lo otro, es normal...´. Así que puedo decir que me desperté con mi príncipe azul. Igual, no es que te despertás de un día para el otro, te van despertando, tardé dos días, y después unos cuantos días más para estar lúcida”, indicó. Y luego reveló: “Otra de las sensaciones que tuve el primer día de ´despertar´ es ser amada. Tenía esa sensación como que el amor me rodeaba, fue hermoso”.

