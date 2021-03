Teté Coustarot contó que se vacunó contra el covid en los Estados Unidos: “Fue muy simple”

Teté Coustarot se dio la vacuna Pfizer en Miami (La Negra Pop, Radio Pop)

Teté Coustarot viajó a los Estados Unidos para pasar las fiestas y disfrutar de unas vacaciones. Para la Navidad, la conductora compartió una cena de celebración en Miami junto a Susana Giménez, con quien comparte una amistad de hace más de 40 años. También estuvieron Mario Massaccesi, Dany Mañas y Mecha Sarrabayrouse. Las imágenes y videos del festejo se publicaron en las redes sociales de la diva.

“En Estados Unidos me vacuné también, no se lo conté a nadie”, reveló la periodista en el ciclo La Negra Pop que conduce Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese por Radio Pop (FM 101.5). “Otra argentina que nos hace quedar mal en el mundo, buscando la vacuna a toda costa”, dijo en tono de broma La Negra mientras se escuchaba de fondo la cortina musical de Crónica TV.

“Fue muy simple, yo me fui a pasar las fiestas, no es que me fui a vacunar. Y cuando empecé a ver que podías anotarme ahí. (El trámite) lo hizo Dany Mañas que estuvo cuatro días metido”, explicó la ex modelo. Cuando le consultaron si Susana también se había vacunado, Teté respondió: “No, Susana se volvió a Uruguay”.

Teté celebró las fiestas con Susana Giménez y otros amigos (Foto: Instagram)

Además, señaló que al tener 70 años entraba en el rango de mayores de 65 que estaban siendo vacunados. “Me dieron las dos dosis, la Pfizer. Puede ser aleatorio, no te dicen hasta que no te vacunan. Yo no pagué, lo único que tenías que hacer era meterte en la aplicación y anotarte. No hubo ninguna pregunta, no es un tema de migración, sino un tema de salud, yo fui con el DNI argentino”, manifestó.

En el plano laboral, se está preparando para debutar el 14 de marzo con un nuevo programa que se llamará La hora exacta y se podrá ver en el prime time de la pantalla de El Nueve. “Estoy muy feliz, es con la producción de Marcos Gorbán. Lo voy a hacer con Boy Olmi, es un programa de preguntas y respuestas del pasado”.

Coustarot no fue la única famosa argentina que se vacunó en los Estados Unidos. En enero, Yanina Latorre contó que su mamá Dora Caamaño se había aplicado las dos dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Aprovechando su estadía en Miami, donde había viajado de sus vacaciones con su familia, la panelista de Los ángeles de la mañana logró conseguir un turno en uno de los centros habilitados. En ese momento, se generó un escándalo porque algunos residentes se quejaron de que los extranjeros eran vacunados antes que ellos.

“Estoy muy contenta, le pese a quien le pese”, dijo Dora al recibir la segunda dosis, en un video que se publicó en las redes de su hija. “Sí, ya sabemos, la gente dice pavadas. Estamos tan contentas, tan felices, sobre todo yo que puedo hacer esto por mi vieja”, afirmó Yanina, muy emocionada. “Ojalá pase en Buenos Aires pronto, pero lo veo complicado”, agregó.

Ana Rosenfeld también fue vacunada en los Estados Unidos. Ella había viajado para visitar a su hija Stefanía y a su cuarto nieto, Ralph, que nació en marzo pasado en Miami en plena pandemia. Según contó la abogada a Teleshow, tanto ella como su marido cumplían los requisitos que el Gobierno estadounidense pide para aplicarla. “Yo siempre quise darme la vacuna. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho, pero las primeras llegaron para el personal esencial y esta oportunidad surgió porque estoy acá”, destacó Rosenfeld.









SEGUIR LEYENDO