La mamá de Yanina Latorre se dio la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus: “Estoy muy contenta, le pese a quien le pese”

Luego de la polémica que se generó en torno a la vacunación de su madre, Yanina Latorre anunció que finalmente Dora Caamaño se dio la segunda dosis de Pfizer contra el coronavirus. Aprovechando su estadía en Miami, donde disfruta de sus vacaciones con su familia, la panelista de Los ángeles de la mañana logró conseguir un turno en uno de los centros habilitados.

“DORA VACUNADA. Fue emocionante!!!! Le salvamos la vida!!!!!!!”, escribió en el momento en que su madre recibió la primera dosis, junto a las imágenes que mostraban el momento. La publicación fue comentada por varios famosos, entre ellos Mica Tinelli, Connie Ansaldi, Flavia Palmiero y Cinthia Fernández, quienes le expresaron su alegría. Pero sin dudas el comentario más especial fue el de Lola, que escribió: “Te amo abuelita de mi vida”, junto a dos emojis de corazones.

Este jueves finalmente Dora recibió la segunda dosis, y la mujer de Diego Latorre grabó los momentos previos y posteriores al acontecimiento. “Acá en la cola de la segunda vacuna de Dori, sigue la mega organización, acá llegamos al punto”, relató mientras hacía la fila, en auto, para llegar a las carpas de vacunación situadas en el estacionamiento del Hard Rock Stadium. “Estoy muy contenta, le pese a quien le pese”, dijo la abuela de Lola Latorre. “Sí, ya sabemos, la gente dice pavadas. Estamos tan contentas, tan felices, sobre todo yo que puedo hacer esto por mi vieja“, acotó Yanina, que también destacó que nadie tocó bocina ni se puso nervioso en la larga espera y que la atención fue impecable. “Ojalá pase en Buenos Aires pronto, pero lo veo complicado”, agregó.

Finalmente, la vacunación de Dora fue un hecho y la panelista de Ángel de Brito lo festejó con alegría. “¡Vacunada! ¡Somos felices!”, gritó eufórica. Acto seguido, se dirigieron a celebrar en Dunkin´ Donuts, una famosa cadena de comidas de Estados Unidos.

A principios de enero, cuando su madre se dio la primer dosis, les respondió a quienes la cuestionaron. “Entiendo que el que habla debe ser un resentido como cuando alguien de Bolivia o Perú se va a operar y la gente se queja. Cualquier persona en Argentina se puede operar y estudiar en universidades públicas y se ve como un tema de resentimiento”, dijo en diálogo con el programa de El Trece. Por otro lado aclaró que no tiene ningún contacto ni nadie que la haya ayudado para que su madre pudiera aplicarse la vacuna: “Una amiga mía que vive acá lo escuchó y me lo contó, me pasó el dato, nada más. El turno cuesta un montón conseguirlo, estuve cinco horas en la computadora y cuatro en la cola”.

“Yo no tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país permite, porque cualquier persona en suelo de la Florida de mas de 65 años se vacuna, seguro si Ángel estuviera con su mamá acá lo haría”, agregó buscando la complicidad del conductor, y reiteró: “No hice nada ilegal; si no, me hubieran buscado. Lo que no quieren es gente acá que propague el virus. No entiendo por qué me pegan porque todos harían lo mismo”.

En ese contexto, semanas atrás el alcalde de Miami, Francis Suárez, en declaraciones televisivas, opinó que es “asqueroso” que esto suceda y prometió investigar el tema. Los medios locales también recopilaron declaraciones de personas comunes y corrientes que han reaccionado con indignación y pedido prioridad para los residentes en un estado donde las autoridades no se cansan de repetir que la demanda de vacunas es mayor que la disponibilidad y piden paciencia a la gente.





