El enojo de Dalma Maradona con la decoradora que asegura que Diego la quiso seducir

Dalma y Diego Maradona, en días felices (Instagram)

Fue Verónica Ojeda quien contó, en el documental de Infobae sobre los últimos días de Diego Maradona, que el ídolo quería recomponer su vida, reencontrarse con el amor. “Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, reveló la mamá de su hijo menor -Dieguito Fernando Maradona- respecto a sus ganas de enamorarse.

Horas después Jazmín Garbini aparecía en la televisión, anunciando que efectivamente había sido ella la mujer deseada por Maradona. Desde un móvil con LAM, explicó que tiene una fábrica de sillones, y que proveyó de mobiliario al recordado programa La Noche del 10. Allí comenzó un vínculo que renació meses atrás, cuando le acercó a su casa -acompañada por toda la familia Garbini- un sillón nuevo.

Jazmín Garbini y Diego Maradona, en el sillón que propicio el reencuentro (Foto: @jazmeendeco)

“Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates -narró Jazmín-. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”. Incluso la empresaria le quitó relevancia a aquellas intenciones amorosas de Maradona, asegurando que su marido bromeaba con la situación. “Te levantaste a Maradona...”, le decía a su esposa, entre risas.

Y fue más allá, al lanzar una infidencia que le habría hecho llegar la hermana del abogado Matías Morla apenas un día después de la muerte de Maradona. “Ayer Diego estuvo todo el día preguntado por vos... -le confió Vanesa Morla, de acuerdo al relato de Jazmín-. Me dijo que había sido la última mina en la que había pensando Maradona. Me impactó un montón. No te pasa todos los días eso en la vida”.

El testimonio de Jazmín Garbini, la mujer que Maradona habría querido seducir (Video: "LAM", El Trece)

No obstante, estas infidencias lanzadas en televisión molestaron particularmente a Dalma Maradona. “Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones...”, escribió la hija mayor del 10 en su cuenta de Twitter, en clara alusión a Jazmín Garbini, aunque sin mencionarla. Y tal vez reparando en el hecho de que estuvo acompañada por sus seres queridos cuando fue a dejar un mueble en el living del astro, lanzó: “Vaya a su casa con su familia y no repita boludeces que ‘alguien le dijo que mi papá dijo’”.

Semanas atrás Graciela Alfano también fue criticada por sacar a la luz detalles sobre su aventura amorosa con el legendario capitán de la Selección Argentina. Si bien ya había hecho pública esa historia, muchos no creyeron oportuno que volviera a narrarla luego del fallecimiento de Maradona, una circunstancia que la actriz repitió con la partida de Carlos Menem. Esa misma mirada, con los reparos del caso, hace Dalma -y otros usuarios de las redes sociales- sobre el relato de Garbini.

El mensaje de Dalma Maradona en Twitter

Este lunes la hija mayor de Claudia Villafañe se mostró muy activa en Twitter luego de haber visto el documental de Infobae. Además, acercó su testimonio en Un día perfecto, el programa de FM Metro en el que acompaña a Cayetano, Gabriel Schultz y Cayetina en Radio Metro. “Vuelvo a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”, dijo al aire.

“A mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico (Leopoldo Luque) en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO