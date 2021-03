Los furiosos tuits de Dalma Maradona luego de ver el documental de Infobae: “Que Luque vaya preso”

Dalma Maradona

“No sé si estoy preparada para ver el informe que hizo Infobae. Pero como dicen que hay audios de Mati (por Matías Morla) creo que no me voy a poder resistir. ¿Alguien lo vio?”, preguntó Dalma Maradona en su cuenta de Twitter sobre el documental La muerte de Maradona, en el que se revelan audios inéditos del propio Morla, el médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el kinesiólogo Nicolás Taffarel, Charly (uno de los asistentes), además de testimonios de Verónica Ojeda, Guillermo Cóppola y demás personas cercanas a El 10.

En esos mensajes, los profesionales hacen referencia a los cuidados que Charly le daba al ídolo: “Con un entorno malo no lo podés tratar nunca, y si lo internás se va a escapar. Como que no tiene solución, yo no le encuentro la solución”, dice el Luque. Luego relatan que en la casa a Maradona, que estaba luchando contra sus adicciones, le daban de tomar vino y cerveza.

“¿Cuánto falta para que Luque vaya preso?¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia?”, escribió Dalma en las redes sociales. Justamente en otro de los pasajes del informe, el neurocirujano la menciona: “Te cuento una y te morís (dice Luque). Ayer cuando hablé con el Diego no sé quién estaba más en pedo de los dos. Yo también estaba re en pedo. Por eso nos agarramos mal. Éramos una pelea de borrachos, pero no le cuentes a nadie, trasciende esto y salgo en todos los medios. Estoy re bajón, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba re ayudando y me bajó de la palmera como a un pelotudo. Ya que me psicoanalizás, te voy a decir la verdad. Me sentí un imbécil, un boludo. Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual, eh. De decirle: ‘¿Pero a quién te comiste, la con... de tu...? ¡Pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar! ¡Forro, estás más solo una araña! ¡Ni tus hijas te hablan!’. Le quería decir todo eso”.

En otro tuit, Dalma agrega: “Ni hablar que todos hablan del jefe como Víctor Stinfale cuando en mi cara me dijo que el no tenia nada más que ver hace años... y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido...”.

La hija del deportista hace referencia a Matías Morla, de quien también se escuchan varios audios, uno de ellos referido a Gianinna Maradona: “Ella dice que estás preso ahí (le dice el abogado a Diego), dice que estás todo el día borracho, como si fueras un títere. Hace eso porque quiere defender a la madre en un juicio. Cuando puedas hace un video donde diga que estás por voluntad propia. Y lo que hace esa Claudia... Dalma y Gianinna se están portando mal... El video no hay apuro, cuando estés bien, porque lo va a ver todo el país. Que estás borracho ni lo digas, porque estás bien, tenes que cortar el escabio hasta las siete de la tarde y listo”.

En el documental, Mario Baudry -abogado que representa a Dieguito Fernando- muestra documentos que probarían que Leopoldo Luque habría falsificado la firma de Maradona en varias oportunidades. “Con un entorno malo no lo podés tratar nunca, y si lo internás se va a escapar. Como que no tiene solución, yo no le encuentro la solución”, decía el neurocirujano en otro audio y se quejaba de los cuidados que el entorno le brindaba a su paciente.

Entre los audios también hay uno en el que Dalma reclama que “de un día para el otro” no pudo hablar más con su papá porque le bloquearon el teléfono, y que Maradona no podía hablar con su nieta Roma. Dicha teoría la apoyan otros testimonios como el de Cóppola, quien dice que le costaba comunicarse con quien fuera su amigo, y otros de archivo como los de el Turco García y Oscar Ruggeri. El ex jugador de la Selección asegura que se daba cuenta por los textos de los mensajes que no era Diego quien le escribía, sino otra persona que lo hacía por en su lugar.

El documental expone el audio entre Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que cuenta cómo estuvo intentando reanimar manualmente con la enfermera y con Monona, la cocinera de la casa, a Maradona durante más de diez minutos hasta que llegó la ambulancia.

“Que se haga Justicia, porque a Diego lo mataron, lentamente. Y me hago cargo de lo que digo”, cierra Ojeda, entre lágrimas. Pedido que en sus redes replicó Dalma, a pesar de las diferencias entre ellas, para al fin Maradona pueda descansar en paz.

