Mario Baudry habló tras la difusión del documental de Infobae: “Esto demuestra que hubo intención de matar a Diego Maradona”

Las repercusiones en torno al documental que realizó Infobae, La muerte de Maradona, no cesan. En esta oportunidad, fue el turno de Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y quien representa a Dieguito Fernando. En diálogo con Hay que ver, el programa que conduce José María Listorti y Denise Dumas por El Nueve, el abogado fue a fondo y habló de todo.

“El documental es muy serio y muy prolijo. Ahí entenderán la bronca que yo tenía hace tres meses cuando conocía todo esto y no sabía cómo explicarlo. Porque no hay forma de explicar lo que yo sentía y la amargura que tenía. Yo tenía los audios, no son nuevos, están en la causa, entonces vos decís: ’Loco, ¿por qué todavía esta gente no está presa?´. Porque lo que le han hecho a las hijas, lo que le han hecho a Diego...”, comenzó diciendo

Y aseguró: “Lo que demuestra este documental es que lo que era un homicidio culposo, que es por negligencia, impericia... (no se corresponde) Acá hay dolo, acá hay intención. Cuando vos ves que preparan seis meses antes: ´Che, ¿qué pongo en la historia clínica para no tener problema en la autopsia?”. Ante la consulta del conductor sobre el supuesto beneficio que tendría el doctor Leopoldo Luque por la muerte del astro del fútbol, Baudry fue contundente: “Te lo contesta Maxi Pomargo cuando en un uno de los audios dice: ’Quédense tranquilos que cuando pase todo esto hay plata para todos´”.

Luego, en otro tramo de la entrevista, el letrado se refiere a los contratos en los que, según sus palabras, se falsificó la firma del Diez. “Si hay algo que lo ponía muy molesto a Diego era que le falsificaran la firma. Él no soportaba eso, entonces evidentemente era un modus operandi. En el juicio civil, en la documentación que se presentó, surgen varias firmas de contratos publicitarios que no son de Diego. Todavía no está probado por la Justicia, pero sí nosotros lo tenemos por parte de un perito nuestro y estamos esperando este pedido de informes a los efectos de impugnar las firmas”.

Mario Baudry: “Hay contratos de Maradona con firma falsificada”

Por otra parte, se refirió al rol de Matías Morla en los últimos días de la vida de Maradona. “Él se justifica que no es médico, es verdad, es un simple abogado, pero sí tenía conocimiento de todas las cuestiones que pasaban en la casa y no hizo nada para sacarlo. De hecho, él decía que había echado a Charly (Ibañez) y hoy está claro por los audios y toda la documentación que hay ahí, que la que lo saca a patadas fue Verónica el día que ve que estaban sacando cosas de la casa y yo consigo la orden de captura y él se va”. Y detalló: “De hecho no sale por la puerta, sino que se va a campo traviesa de Brandsen porque en la entrada del country justo había un patrullero”.

Mario Baudry cuenta cómo se escapó Charly de la casa de Brandsen

Cabe destacar que este lunes Dalma Maradona también habló al respecto. “Después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae, vuelvo a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”. Y agregó: “Y también me pregunto, por ejemplo, a mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”.

