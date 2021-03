Claudia Villafañe reveló qué hizo con el vestido que usó para su casamiento con Diego Maradona

Claudia Villafañe habló de su vestido de novia (Video: "Minuto para ganar", Telefé)

Este lunes, Claudia Villafañe estuvo invitada a Minuto para ganar, el programa que conduce Marley por Telefe y en el que esta semana está acompañado por Lizy Tagliani. La ex de Diego Maradona fue a jugar en representación de la Fundación Chaka, que dirige Agustina Cherri y se dedica a unir a quienes necesitan ayuda con aquellos que pueden brindarla. Y, gracias su destreza en los juegos, logró recaudar 600 mil pesos.

Una de las revelaciones más sorprendentes que hizo tuvo que ver con su vestido de casamiento. Lizy estaba hablando sobre su próximo casamiento con Leo Alturria, cuando la conductora le preguntó: “¿Te quedó el vestido de tu casamiento?”. Sin dudarlo, la empresaria respondió: “Sí, por supuesto, te lo presto. Está envuelto en papel azul para que no se ponga amarillo”, detalló. Además, expresó que no le molesta que la llamen “la Claudia”.

El casamiento de Diego y Claudia, en el mítico Luna Park

Por otra parte, Villafañe dio detalles de la relación de su hija Dalma con su yerno, Andrés Caldarelli, y reveló que se conocieron durante la secundaria, pero que recién años después concretaron su noviazgo. Sobre su nieta, Roma, contó una anécdota que la llenó de emoción. “Fue hace poco a una juguetería, porque por la pandemia no había podido, y se acercó a uno de los bebés al que le puso de nombre Claudia”. También habló sobre su nieto Benjamín Agüero, hijo de Gianinna y Sergio Kun Agüero, y de la presión que tiene por jugar bien al fútbol. “Que haga lo que lo haga feliz”, señaló.

En el plano laboral, dijo que planea hacer un libro de cocina. “Estamos en eso, algún libro de cocina con las recetas de la Tata”, explicó. Acto seguido, el papá de Mirko le consultó si pensaba también publicar algo contando su historia de vida. “Me cuesta un poco, lo pienso siempre. Tengo una amiga, Ana Laura, la mujer del Goyco (Sergio Goycochea) que me dice todo el tiempo: ´Vos tenés que escribir, empezá y después ves´. Pero soy muy celosa de lo nuestro porque se sabe tanto...Y todo se quiere hacer público, y todo el mundo opina y dice sin saber”, confesó.

Claudia Villafañe participó a beneficio de la Fundación Chaca (Video: "Minuto para Ganar", Telefe)

Hace poco, la campeona de la primera edición de Masterchef Celebrity estuvo de visita en la primera emisión de la segunda temporada del reality, donde le dio consejos a los nuevos participantes. “Los que les puedo decir es que sean auténticos, que sean tal cual son. Me considero un ama de casa y cocino como cociné en mi casa, aprendí, ahora, no, ahora cocino diferente. Aprendí a usar un montón de ingredientes y de especias que no conocía. Tomen en cuenta eso y presten atención a lo que les dicen”, señaló.

En medio de las repercusiones sobre el documental La muerte de Maradona, que realizó Infobae, Villafañe aún no se expresó sobre el tema. La que sí tomo la palabra fue su hija mayor. “Después de haber visto ayer el informe que hizo Infobae, vuelvo a pedir justicia por mi papá. Después de haber escuchado todo eso, siento que no hay forma de que esa gente que esté ahí no esté presa”, dijo Dalma. Y agregó: “Y también me pregunto, por ejemplo, a mis tías les pregunto, que son representadas por Matías Morla, qué piensan ahora después de haberlo escuchado, qué piensan del médico en el cual ellas confiaban, porque mi papá les pidió que confiaran en él. Quiero saber qué va a pasar ahora después de haber escuchado las barbaridades que dijeron de él. Me gustaría saber esto cómo sigue, cuánto más tengo que esperar para ver que la gente que hizo mal su trabajo pague las consecuencias, nada más”.

