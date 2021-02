Fuerte denuncia de Miriam Lanzoni en Corte y Confección Famosos: “Me robaron la mitad del vestido”

Miriam Lanzoni denunció que le robaron partes de su vestido de novia (Video: "Corte y Confección Famosos", El Trece)

Como en cada emisión, Corte y Confección Famosos (Canal 13) deja polémicas en torno al juego de los participantes o bien por los diseños que pueden lograr. Este jueves, el programa llevó adelante un “especial novias”: el primer desafío para los grupos consistió en realizar un tocado de flores para una novia en tan solo 10 minutos, lo que otorgaría 10 puntos extra a los ganadores.

Luego, llegaría el turno de hacer un vestido. Pero no para cualquier novia, sino para Barbie Vélez, una de las participantes de esta temporada. Los famosos debían inspirarse en la historia de amor de Barbie con Lucas Rodríguez, quienes van a casarse en la segunda mitad de este año. El desafío contaba con un elemento extra, ya que la hija de Nazarena Vélez va a casarse con el vestido de su abuela María: “ Ella es muy especial para mí: mis papás me tuvieron siendo muy chiquitos, entonces yo todo el tiempo estuve con mis abuelos ”, contó y dio pie a un desfile de novias.

Una docena de modelos lucieron diseños de Verónica de la Canal, Fabián Zitta y Benito Fernández, los jurados del programa, para darles ideas a los participantes. El remate del desfile fue la pasada de una modelo con el vestido de la abuela de Barbie, quien no pudo ocultar sus lágrimas de emoción: “52 años tiene ese vestido, una locura”, dijo entre lágrimas. Y comenzó el desafío: 90 minutos para confeccionar un vestido de novia.

Una vez transcurrido el tiempo, llegó el momento de la devolución de los jurados y aquí estuvo la polémica de la jornada. Llegó el turno de que Miriam Lanzoni mostrara su trabajo y, antes de que la modelo lo desfilara, la conductora Andrea Politti quiso saber qué se traía entre manos. “Es que si yo te adelanto, creo que me ponen un 0 de entrada...”, introdujo Lanzoni. “Ahora les voy a contar qué me pasó”, dijo antes de que se viera un modelo algo incompleto.

El modelo de vestido de novia presentado por Miriam Lanzoni: "Me robaron la mitad del vestido", denunció

“El desafío me pareció hermoso, lindo, mucho más que maravilloso. Me parece preciosa la historia de amor entre Barbie y Lucas. Ellos saben lo que atravesaron para llegar a esto tan hermoso y terminar unidos en el amor”, dijo Lanzoni. Y explicó su trabajo: “Traté de que el diseño tenga dejos de este vestido de su abuela, con su impronta y su propia personalidad. Cuando abrimos la bolsa, tenía todos retazos como recortados que me fue muy difícil armar lo que armamos, me tuve que adaptar a que tenga mil cortes el vestido. Este vestido tenía una manga, una que le salía”.

Ahí, se le quebró la voz : “Cuando fuimos a probarlo, a ponerselo (llora) me habían robado la mitad del vestido. Toda esta parte me la sacaron, le faltaba una parte a la cola, y obviamente no lo pude terminar, está todo con alfileres”, dijo, en un llanto.

“¿Cómo dijiste? ¿Que te lo robaron? ¿quién?”, indagó Politti. Y Lanzoni explicó: “Sí. Primero, en la bolsa me vinieron todas partes recortadas. Pregunté si esto era así y me dijeron que no, entonces pensé que se habrán confundido. Y decidí trabajar con lo que tenía, no quiero hacer recortes, no quiero complicármela, quiero algo simple. No tenía un género, entonces tuve que adaptarme con eso al diseño que yo quería... Tuvimos que improvisar acá dos colas...”, describió.

"Tuvimos que improvisar acá dos colas", dijo Miriam Lanzoni respecto a cómo sorteó el desafío

En este punto, intervino la jefa del taller, Matilda Blanco: “Andrea, esto es un sabotaje, realmente. Hay que investigar”. “Vamos a hacer lo siguiente: cómo nunca pasó, vamos a ir con el jurado y vamos a averiguar, por supuesto”, intentó calmar los ánimos la conductora.

Pese a la denuncia, llegó la devolución. Fabián Zitta dijo: “Me solidarizo con esto que te pasó, Miriam. Cuesta creerlo porque esta es mi tercera temporada y nunca había pasado”. Pero Lanzoni lo interrumpió: “Esto no lo iba a contar. Iba a decir que ella salga así. Me siento, perdón por la palabra, una boluda. Una tonta. Pero la verdad que me parece una guachada porque yo le pongo mucho compromiso y si jugamos todos a eso, yo también lo sé jugar”.

“Me comprometo yo y el resto del jurado para averiguar qué pasó realmente, atenta la producción. Dejamos pasar este desafío. Te quedas con un 5 y nos quedamos en el medio”, cerró Zitta. Por su parte, Verónica de la Canal dijo: “Es re difícil y muy feo que te pase algo así. Vamos a tratar de saber qué pasó. Todo se puede averiguar, no te preocupes. Hay cámaras”. Con esta situación, eligió ser benévola para evaluar: “Te tengo que calificar por lo que veo, igual te voy a poner una nota... es un 6″.

La última devolución fue de Benito Fernández, con puntaje secreto: “Tenemos que evaluar lo que vemos; desgraciadamente ya lo otro no lo puedo tener en cuenta. Quiero pensar que fue un extravío y no un robo o un sabotaje. Eso se verá”. En esa línea, Politti prometió que “vamos a averiguar lo que pasó, Miriam, quedate tranquila”.

