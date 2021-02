Miriam Lanzoni se comprometió con Christian Halbinger: “La convivencia en la cuarentena nos fortaleció”

La actriz y el empresario se comprometieron a finales del 2020 (@mriamlanzoni)

Miriam Lanzoni y Christian Halbinger decidieron formalizar la relación de pareja y festejarán su amor con una boda rodeada de sus amigos y familiares. La noticia del compromiso la dio a conocer este lunes 22 el periodista Ángel de Brito en el programa Los Ángeles de la Mañana.

“Estoy muy contenta”, le aseguró a Teleshow la participante del ciclo Corte & Confección famosos. Además, señaló que Christian le entregó el anillo de compromiso antes de Navidad. “Hicimos un viaje a Brasil para celebrar allá, entre nosotros dos”, explicó la actriz.

En su cuenta oficial de Instagram, Lanzoni compartió con sus cientos de seguidores imágenes de la escapada romántica que hicieron al país vecino para descansar y disfrutar de unos días de relax, antes de que ella comenzara a trabajar en el reality de moda conducido por Andrea Politti en la pantalla de El Trece.

La pareja viajó a Brasil para celebrar su amor (@mriamlanzoni)

“Aún falta nuestra celebración del compromiso. Queremos compartir este compromiso con nuestros allegados”, afirmó. Luego de que realicen esta fiesta con su entorno íntimo, la pareja va a planificar la fecha del casamiento. Este será su segunda boda, ya que anteriormente fue esposa de Alejandro Fantino. Ellos se divorciaron en agosto de 2017, luego de tres años de noviazgo y una década como matrimonio.

Miriam y Christian tuvieron una crisis en enero de 2020 cuando ella descubrió una infidelidad. “Estoy destrozada. Nos mudábamos juntos ya. Iba a ser el papá de mi hija adoptiva”, expresó en aquella oportunidad, conmovida por el engaño, tras recibir un video íntimo en el que aparecía Halbinger con otra mujer. Rápidamente, tomó la decisión de separarse.

El empresario le pidió perdón y se puso en campaña para reconquistarla. En una oportunidad, como si fuera una escena sacada de una película romántica, Christian le dedicó una serenata en la puerta de su casa con un grupo de mariachis. Poco a poco, pudieron recomponer el vínculo y dejar atrás el pasado. La actriz le dio una segunda oportunidad y se reconciliaron. Incluso, celebraron juntos San Valentín.

Miriam y su pareja celebrarán su compromiso con sus seres queridos (@mriamlanzoni)

En el amor no hay reglas y la actriz empezó una nueva etapa con su novio. En esa oportunidad, Lanzoni había hablado con Teleshow sobre su reconciliación: “Me parece que nadie tiene el secreto ni la fórmula de cómo son las cosas. A veces uno piensa de una determinada manera y la vida te va poniendo nuevas formas de ver las cosas”.

“Yo priorizo el amor. Me llama la atención la falta de entendimiento que hay hacia las personas que piensan diferente. Pero bueno, me llama la atención nada más, no hace que yo deje de vivir como quiero, ni de vivir mi propia historia, porque es lo que todo el mundo debería hacer, sin pensar en lo que opinan los demás, porque la vida es la de uno, y uno solo rinde cuentas en todo caso a Dios”, agregó.

Tras superar esa crisis, llegó la pandemia y la cuarentena obligatoria en marzo de 2020. El vínculo entre Miriam y Christian mejoró, a diferencia de otras parejas se separaron. “Nosotros empezamos a convivir el día que decretaron cuarentena, hace casi un año. Y nos unió, nos fortaleció... Nos amamos mucho y acá estamos, apostando a más”, aseguró.

Por último, Miriam reveló que no pierde las esperanzas de concretar el sueño de convertirse en madre. Hace unos años, comenzó los trámites para adoptar a un niño de la fundación APNI, una ONG que trabaja en Haití. “Está frenado hasta nuevo aviso. Muy angustiante. Ojalá se reactive pronto”, finalizó.

Miriam y Christian todavía no tiene fecha de casamiento (@mriamlanzoni)

