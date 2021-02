Marcelo Tinelli, Ángel De Brito y Pablo Echarri, entre los famosos indignados por haber sido incluidos en una lista de vacunados vip: “Es mentira”

Famosos desmienten haber sido vacunados

Desde que el viernes pasado Horacio Verbitsky admitiera que llamó a Ginés González García para obtener la vacuna contra el coronavirus en el Ministerio de Salud, el escándalo caló hondo en el entramado político. Pero en las últimas horas, además, comenzó a circular un falso listado con los nombres de los supuestos vacunados vip, que incluía entre otros famosos a figuras de la talla de Marcelo Tinelli, Ángel De Brito y Pablo Echarri.

Indignados frente a esta fake news, muchos de ellos acudieron a sus redes sociales para desmentirla. “Anda circulando una lista de vacunados que es MENTIRA. JAMÁS ME VACUNÉ CONTRA EL CORONAVIRUS NI YO NI NADIE DE MI FAMILIA. Besos a todos”, escribió el conductor de Showmatch en una story de su Instagram.

De Brito también se sumó a aclarar su situación. “Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el #vacunatoriovip de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”, explicó el conductor de Los Ángeles de la mañana.

El ex protagonista de Resistiré, por su parte, señaló: “Desde ayer a la noche vengo recibiendo mensajes sobre mi incorporación a alguna lista de vacunación preferencial. Jamás solicite una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos que estaban incluidos en la lista falsa y que, por lo tanto, quisieron desmentir la información. Verónica Lozano, recientemente llegada de sus vacaciones en el exterior, también salió furiosa a defenderse de tales acusaciones. “Hay una lista verg...donde figuro como vacunada. Esto es absolutamente falso! No me vacuné”, escribió.

Alejandro Fantino fue otra de las figuras acusadas y dio un descargo más detallado en sus redes sociales. “No me vacuné. No pienso vacunarme hasta que me toque como a cualquier compatriota de mi edad y grupo. Sáquenme de las cloacas de listas en las que antes de pedir estar anotado para vacunarme por izquierda prefiero contagiarme 133 veces de nuevo y pelearla con mis anticuerpos! A veces sirven apellidos de famosos para decorar #fakenews. Tuve COVID en agosto y si me volviese a contagiar son las reglas para alguien de 49 años que debe esperar su turno como cualquier argentino, porque no soy de riesgo. #fakenews berretas y lamentables. Yo aclaro porque tengo el “brazo” y la conciencia limpia”, escribió.

Diego Latorre, en cambio, prefirió grabar un video en sus stories para detallar que no había sido uno de los privilegiados en obtener la vacuna. “Anda por ahí circulando una lista de posibles vacunados vip, entonces debo salir a aclarar aunque a veces aclarar oscurece y no es mi estilo cuando a veces se dicen muchas cosas falsas. Pero bueno, quiero desmentirlo totalmente. Al principio pensé que era sólo una opereta, pero veo que a veces la gente lo cree. Con todo su derecho, porque le han mentido tanto a la gente en los últimos años que puede creer que es cierto. No, no es cierto para nada y me gusta que lo escuchen de mi propia voz. Es lamentable que la política se pueda usar de una forma tan ladina, involucrando gente ajena a todo esto”, dijo.

Cabe recordar que el periodista oficialista y titular del CELS, Horacio Verbitsky había revelado que decidió recibir la primera dosis de la Sputnik-V. “Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó.

Y luego agregó: “El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”.

