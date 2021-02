Julieta Prandi denuncia a su ex, Claudio Contardi, porque abandonó a sus hijos en la puerta de su casa “como bolsas de basura”

Julieta Prandi se divorció a fines del 2019 (Maximiliano Vernazza)

Julieta Prandi estaba conduciendo el ciclo Sarasa que se emite por La 100 cuando una persona que trabaja en su casa la llamó para contarle que su ex esposo, Claudio Contardi, había dejado abandonados en la puerta de su casa a sus hijos, Mateo y Rocco, de 9 y 4 años, respectivamente. La noticia la dio a conocer Adrián Pallares en el ciclo Intrusos.

El conductor explicó que Contardi tenía la guarda de los pequeños este fin de semana. Pero sin avisar ni explicar un motivos los llevó hasta la casa de su ex. Tocó el timbre, le dije a la persona que lo atendió, que trabaja en la casa de la conductora, que los dejaba y se retiró.

El testimonio de Ana Rosenfeld (Intrusos, América)

En el programa de América, Ana Rosenfeld, abogada de Prandi, dio más detalles del conflictivo episodio: “Hace una hora me entero de la noticia porque Julieta me llama desesperada diciéndome que sus chiquitos estaban en la puerta de la casa y que, obviamente, no había nadie para recibirlos, porque no era el día que le correspondía tenerlos a Julieta”.

Luego, la letrada señaló: “Según el régimen comunicacional que tenían pactado, los chicos tenían que pasar este fin de semana con el papá. Y sorpresivamente Julieta me llama diciéndome que los chiquitos estaban en la puerta y por supuesto, no estaba ella, porque no estaba previsto que volvieran a la casa materna”.

Además, el periodista Rodrigo Lussich afirmó: “Según nos adelantaba la propia Julieta, tenían que volver el lunes a las 12 del mediodía, era el momento de hacer el paso de la guarda. Se turnan los fines de semana, uno sí, uno no. En este caso, le tocaba al papá, Claudio Contardi”.

Rosenfeld aseguró que la empleada que recibió a los niños estaba en la casa de casualidad, pero que debía irse y no podía encargarse de cuidarlos. “Julieta le pidió (a su empleada) que fuera a hacer la denuncia, pero ella era quién debía hacer la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Terminaba su programa radial y se iba a denunciarlo”.

Claudio Contardi y Julieta Prandi tuvieron una separación escandalosa

Por otra parte, la abogada explicó que este martes 23 por la mañana tendrán una audiencia por el incumplimiento en la cuota alimentaria. “La verdad es que debe muchísimo dinero...”, explicó Rosenfeld y señaló que Julieta precisa de este dinero, especialmente ahora que comienzan las clases y hay muchos gastos que afrontar.

Lussich explicó cómo es el régimen de familia establecido: los lunes y martes Prandi debe encargarse de los pequeños, mientras que los miércoles y jueves con Contardi. En el caso de los viernes, sábados y domingos son alternados. Luego, el periodista leyó unos mensajes que le mandó la modelo: “Este fin de semana le tocaba a él, pero decidió dejarlos en mi casa como bolsas de basura. Mis hijos deberían regresar a casa este lunes a las 12. En épocas de clases, mis hijos se quedan conmigo porque soy su centro de vida y quien se encarga de mantenerlos en un 100%, solo los fines de semana están con él”.

Por último, Julieta señaló: “Me robó todo lo que laburé en estos 20 años, se llevó todos mis ahorros y sigue sin pagar nada. La semana que viene debo pagar una fortuna de colegio para que empiecen las clases y no es capaz de pagar nada, ni la obra social, ni un psicólogo, ni un par de zapatillas. Nada. Y vive en una de las casas que son de la sociedad conyugal”.

Cabe recordar que Prandi tuvo una escandalosa separación de Contardi. Luego de diez años, la modelo finalizó su relación con el empresario, a quien denunció por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. “Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí... si no servís para nada”, aseguró que él le gritaba, en una entrevista con Teleshow durante su matrimonio, en el que sufrió violencia psicológica, engaños y sometimientos.

