Pedro Pascal, el actor chileno de Game of Thrones que comenzó su vida huyendo, traumó a su padre durante 30 segundos y hoy brilla en The Mandalorian

El actor chileno Pedro Pascal, protagonista de la serie "The Mandalorian" (Crédito: EFE / Christian Monterrosa)

Pedro Pascal (45) comenzó su carrera actoral hace aproximadamente 20 años, cuando de manera incipiente asomó su talento en roles secundarios de series importantes de los Estados Unidos. Buffy, la cazavampiros, La ley y el orden, The good wife, Nurse Jackie, Graceland, Brothers and Sisters, Homeland fueron algunas de las ficciones en las que apareció este artista nacido en Santiago de Chile. Pero no fue hasta que llegó a sus manos la posibilidad de interpretar a Oberyn Martell -conocido también como La víbora roja- en Game of Thrones que su carrera de Pascal comenzó a despegar. Y aunque el gran éxito le llegó a sus 40 años, lo que para la industria se considera una edad tardía, el carisma de Pedro y su sensualidad fueron más fuertes y hoy es considerado uno de los actores más cotizados en Hollywood.

La serie de HBO estaba en su punto máximo de popularidad cuando Pedro se sumó con este gran personaje. La primera audición la hizo con su iphone. A los creadores de la serie les gusto mucho el material que había enviado en el casting y le pidieron que hiciera una nueva prueba, más profesional. A los pocos días recibió el llamado en donde le confirmaban que debía viajar a Belfast, Irlanda del Norte, para conocer a todo el elenco de Game of Thrones. De aquella serie le quedó una gran amistad con la actriz Lena Headey (Cersei Lannister en Juego de tronos) a quien se lo vinculó sentimentalmente, aunque ninguno de los dos terminó confirmando un romance.

Pedro Pascal en Game of Thrones

Y spoileando mucho podemos decir que el destino final de Oberyn fue uno de los más espectaculares que hemos visto en la televisión. Su cabeza era aplastada por “The Mountain” luego de que con sus pulgares le aplastara sus ojos . Una escena inesperada que quedará en la retina de todos los seguidores de la serie creada a partir de los libros de George R. R. Martin.

En una entrevista a la publicación GQ, Pascal afirmó que vio este episodio donde muere Martell con su familia. “A mi papá le cambió la voz totalmente cuando vimos el episodio, volteó y me dijo: ‘No me gustó Pedro. No, Pedro, esto no’”. Y así fue como una escena que duró medio minuto impactó a manera de trauma en José Balmaceda Riera, el papá del actor. Es que este hombre nada tiene que ver con el mundo de la actuación, es médico especialista en fertilidad y junto a su mujer, la psicóloga Verónica Pascal -de quien Pedro adopta su apellido en primer lugar porque es más fácil de pronunciar en inglés- formaron parte del movimiento que se oponía a la dictadura de Augusto Pinochet. Al poco tiempo del nacimiento del actor, sus padres tuvieron que exiliarse, como tantos otros chilenos durante esos años. El destino fue en primer lugar Dinamarca y luego los Estados Unidos, donde primero se alojaron en Orange County, California, y luego en San Antonio, Texas. Y aunque sus padres decidieron regresar a su Chile natal a mediados de los años 90, Pedro optó por quedarse en el país del norte donde las oportunidades para su carrera actoral estaban más al alcance de la mano. Y mal no le fue.

A pesar de estar afincado en los Estados Unidos el actor se define como un nómada, ya que vivió en diversos países como Inglaterra y España en distintos años de su vida. De hecho dentro de los Estados Unidos coqueteó con Los Angeles y Nueva York en varias oportunidades intentado encontrar su lugar entre el teatro de La Gran Manzana y en el cine de la Costa Oeste.

Pedro Pascal en Narcos

Hablar de Pedro Pascal sin mencionar Narcos es casi una omisión inaceptable. Su Javier Peña -personaje real, agente de la DEA, encargado de atrapar al narcotraficante colombiano, Pablo Escobar Gaviria- le valió la definitiva fama mundial. Su carrera terminó de despegar allá por 2015 cuando formó parte de esa serie de Netflix. Para este papel, Pascal se entrenó con personal de la CIA y del FBI y también entró en contacto con personas que le dedicaron su trabajo a la captura de Escobar.

Actualmente Pedro forma parte de la serie de Disney Plus, The Mandalorian, donde personifica al guardián del baby yoda y que supo reavivar el fanatismo por la saga de Star Wars. Por este rol, el sitio IMDB, lo nombró el año pasado como Referente del entretenimiento, un gran honor para este actor que se reconoce como super fan de la historia desde que era un niño e iba con su padre a ver los films de La guerra de las galaxias. Así la nostalgia se le mete en la piel y logra dar lo mejor de él este nuevo desafío.

Pero en los últimos días esta serie estuvo en los titulares de todos los medios por una noticia poco feliz. Una de las compañeras del elenco de Pascal, Gina Carano fue separada de esta ficción a raíz de unos tweets que fueron considerados ofensivos. La actriz, experta en artes marciales mixtas, utilizó su red social para expresar sus opiniones acerca del supuesto fraude en la votación que dio por vencedor a Joe Biden y comparar a la situación que viven los republicanos en los Estados Unidos con la que vivieron los judíos en la Alemania Nazi. Por esta razón, LucasFilm -productora de The Mandalorian- decidió separar indefinidamente a Carano de la serie y de cualquier otro proyecto. Gina también se habría manifestado en contra al colectivo homosexual, tema que toca muy de cerca a Pascal ya que su hermana es transgénero, Lux Pascal, quien participó en la tercera temporada de Narcos junto a Pedro cuando todavía se llamaba Lucas Balmaceda.

Lux Pascal (IG: @luxpascal0)

Su vínculo con Chile lo tiene muy arraigado aunque abandonó el país siendo un bebé de menos de dos años. De hecho audicionó en 2015 para formar parte de Los 33 el film que recreó rescata de los mineros chilenos. Pero Pedro no quedó seleccionado mientras que Antonio Banderas, Juan Pablo Raba (compañero en Narcos) y el español Mario Casas sí formaron parte del elenco.

Próximamente veremos a Pedro en Wonder Woman: 1984 donde interpreta a un villano, y también se acaba de anunciar que formará parte de la nueva apuesta de HBO MAX, The last of us y de The Unbearable Weight of Massive Talent juno a Nicholas Cage, uno de los actores que más admira Pascal.

