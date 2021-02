Así está hoy la hermana de Rodrigo Noya, a 21 años de Agrandadytos: Guido Kaczka la descubrió en su ciclo, cuando quiso pasar inadvertida

Agustina y Rodrigo Nota en Agrandadytos

“Yo no la dejo tener novio. Ya le dije: ella tiene novio, ¡y conmigo no juega nunca más!”, insistía a su hermana Agustina, Rodrigo Noya hace más de veinte años en el ciclo Agrandadytos. “Y vos, ¿qué querés? ¿Tener novio o jugar con tu hermano?”, preguntaba el conductor. Con solo cuatro años ella respondía muy segura: “Tener novio… Se llama Francisco”.

Pasaron 21 años de la participación de los hermanos en el ciclo de El Trece. Rodrigo continuó en los medios trabajando como actor, incluso fue figura del Bailando, pero Agustina decidió bajar el perfil y muy poco se supo de ella en los últimos tiempos.

El jueves por la noche, la ex Agrandadytos fue a Bienvenidos a Bordo a participar de un juego y aunque lo intentó, no pudo pasar desapercibida y Guido Kaczka la reconoció apenas la vio. “Yo t e veo cara conocida, no me digas que sos vos. Querías pasar desapercibida. ¿(Hernán) Drago la tenés?”, insistió el anfitrión del programa ante la mirada desconcertada del modelo y ella acotó: “Es que era muy chiquita”.

Luego, Guido siguió indagando al resto de la gente en el estudio: “Es la misma cara la que tenés. Mirala Drago, ¿cómo no la ubicás? Sos cualquiera. Locutor por favor. ¿La ubica locutor? ¿Cómo no, no, no? Rocío (Robles), ¿la ubicás? Es famosísima. No te puedo creer que querías pasar desapercibida. La super ubicás, toda tu familia la conoce, Rocío Quirós, ¿La ubicás? No puedo creer que nadie la ubique”.

José María Muscari creyó tener la respuesta: “Sí, es de pelito”. “Noooo”, exclamó el conductor e insistió en que aunque pasó mucho tiempo, ella tenía “la misma cara”. “¿No la ubicás Muscari? No se puede creer”, y dio comienzo al juego de la carrera de perros.

“Me da bronca no reconocerla, cuando me digas me voy a querer matar”, se lamentó Hernán Drago y luego Kaczka pidió que dijere quién era: “Soy la hermana de Rodri Noya”.

“Es Agustina Noya, ahora se cholulean todos y nadie te reconoció, yo te reconocí al toque”, dijo Guido ante la sorpresa de los presentes. “Ah, la de Agrandadytos”, comprendió ahora Muscari, quien se dio cuenta quién era la participante.

Agustina y Rodrigo estuvieron en el ciclo que conducía Dady Brieva entre 1999 y el 200 y fueron una de las duplas más recordadas. En aquel entonces, el hermano mayor celaba a la menor, de nada más cuatro años y entretenían a la audiencia con sus ocurrencias. Tal fue la repercusión de las participaciones de los hermanos oriundos de Chascomús que hasta pasaron por el living de Susana.

Hace un tiempo el actor recordó su paso por el programa del ex MIDACHI: “Para mí era una salida más, Agrandadytos. Venir a Buenos Aires no era solo hablar con Dady. Era visitar a mis abuelos, ir al cine. Era una salida más… Voy a prender fuego. No sé si está bien que diga esto. No nos pagaban por ir a Agrandadytos. Mis papás no tenían un peso. Mi mamá buscaba las monedas para pagar los peajes -eran cuatro-. Y cuando nos empezaron a decir que vayamos mas seguido, pidió por favor que nos pagaran los viáticos (la nafta y los peajes)”.

Además del ex Bailando, otras figuras conocidas dieron sus primeros pasos en el mundo artístico dentro del programa, como fue el caso de la participante de Masterchef Celebrity, Candela Vetrano. “Entré porque jodía mucho a mis viejos. En esa época estaba Chiquititas y yo tenía claro que quería hacer eso para mí. No era consciente de lo que estaba haciendo, me divertía mucho ir a grabar. Me doy cuenta que inconscientemente actuaba, porque yo no era así en la vida, me hacia la canchera”, contó a Teleshow hace un tiempo.

