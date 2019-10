-Sí, pero él no me dejaba decírselo a los nenes. Por distintas cuestiones estuve ahí hasta 15 de febrero, que pude irme de mi casa. ¿Por qué te conté este episodio del teléfono? Porque cuando le pregunté a Mateo el lunes pasado cuándo conoció a Cynthia, me dijo que el 28 de diciembre. “¿Cómo el 28 de diciembre? Si ese día fue el día que me faltó la billetera”, le dije. “Sí, mamá. Papá me llevó a jugar al bowling y me presentó a Cynthia como mi futura niñera”. Fueron a comer juntos y Cynthia le dio la idea a Claudio de que me tenía que sacar la billetera a mí para que no viajara. La semana pasada me enteré de esto, me lo contó Mateo porque él los escuchó hablar de cómo hacerlo.