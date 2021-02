Romántico e ¿irónico?: el mensaje de Fabián Cubero para Mica Viciconte, tras las polémicas declaraciones de Nicole Neumann

Fabián Cubero le dedicó un posteo a su novia, Micaela Viciconte, que pareció estar destinado a su ex, Nicole Neumann

Fabián Cubero y Micaela Viciconte conforman una de las parejas más explosivas y mediáticas de los últimos años. De perfil alto y con permanentes disputas con Nicole Neumann, ex de Cubero y madre de sus tres hijas, cada movimiento que hacen está bajo la mirada y la opinión pública.

En sus redes sociales se muestran muy activos, tanto en el romance como en las bromas que se gastan el uno al otro. Por ejemplo, hace unas semanas Cubero la quiso asustar poniéndose una máscara y filmar la reacción de la modelo. Pero le salió el tiro por la culata: su novia salió de la ducha antes de que él terminara de disfrazarse. “¡Amor, esperá! ¡Estoy en pelotas”, le dijo Viciconte, envuelta en una toalla y con el pelo mojado. “Decime que no estabas filmando. ¡Me muero!”, exclamó. “¡Salí en pelotas!”, volvió a decir, ante el silencio de Cubero, disfrazado.

Sin embargo, en las últimas semanas fueron noticia por hechos menos agradables. Nicole Neumann presentó ante la justicia una medida cautelar para que Micaela Viciconte no pueda mostrar públicamente a sus hijas Indiana, Sienna y Allegra. “La cautelar era para Viciconte, porque me parecía que hacer canjes con la imagen de criaturas no estaba bueno”, puntualizó la modelo en una entrevista con Jey Mammon.

Micaela Viciconte y Fabián Cubero están pasando unos días en las playas de Mar del Plata (Foto: Instagram @fabiancuberooficial)

En tanto, ni Cubero ni Viciconte hicieron declaraciones al respecto. Lo que sí hicieron fue armar las valijas y apuntar la brújula hacia Mar del Plata, ciudad balnearia de la que ambos son oriundos. Allí están pasando unos días de playa, relax y descanso, los cuáles también están compartiendo a través de sus redes sociales.

Pero en las últimas horas, un posteo del ex central y capitán de Vélez Sarsfield llamó la atención. “MDQ Nuestra tan linda ciudad”, escribió, textual, en el epígrafe. Y sumó una oración, tan romántica como filosa, porque parece dirigido en dos sentidos: “Cómo no te conocí antes, estando tan cerca”, selló con un emoji de dos corazones y arrobando a su novia.

El posteo de Fabián Cubero con el mensaje para Micaela Viciconte (Foto: Instagram @fabiancuberooficial)

De manera solapada, Cubero pareció dirigirse a su ex. Incluso tampoco luce inocente el anuncio de la marca de su traje de baño, blanqueando el canje y haciendo alusión, de alguna manera, a la denuncia de Nicole.

Los seguidores del ex futbolista intentaron leer entrelíneas y entregaron algunas respuestas a los desorientados. “Porque a tu ex no le gustaba ir ahí, ella es de Punta del Este”, ironizó alguien. “Y te evitaba el dolor de cabeza que te da la desabrida”, opinó otra cuenta. “Porque cuando ella nacía, vos ya estabas en la secundaria”, se burló otra persona respecto a la diferencia de edad entre la pareja.

“A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede mas”, patentó Rodrigo en su recordado hit Ocho Cuarenta, y esa pareció ser la actitud de Mica Viciconte. Ella decidió hacer oídos sordos a todo tipo de especulaciones y le contestó el posteo a su novio con cuatro emojis de corazones rojos.

