Fabián Cubero quiso asustar a Mica Viciconte en el vestidor, pero estaba desnuda: quedó grabado y lo subió a las redes

Fabián Cubero y Mica Viciconte, durante sus últimas vacaciones en México

“Una jodita que no salió del todo bien... Volveré... @micaviciconte. Diviértanse. Nunca pierdan la sonrisa”, escribió Fabián Cubero en su cuenta de Instagram junto al video del intento de broma que quiso hacerle a Mica Viciconte, pero que no tuvo el final que él esperaba.

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus, en marzo del año pasado, se convirtieron en una de las parejas más divertidas de las redes sociales. Aprovechando que no se podía salir, buscaron la manera de entretenerse en su hogar y comenzaron a grabar videos que publicaban en sus respectivas redes sociales.

Imitaciones, TikToks, challenge, distintos tipos de contenidos. Hasta que llegaron a las bromas de uno a otro causando furor, likes y mucha interacción entre sus seguidores. En las últimas horas, el ex futbolista intentó asustar a su novia pero no salió como hubiera querido.

“Puede fallar”, diría el mentalista Tusam. Y falló.

Fabián Cubero colocó el celular apuntando hacia el espejo del vestidor de la casa a la que se mudaron en noviembre pasado, ubicada en un barrio privado de Escobar. La lente de la cámara también permitía ver el pasillo que daba al baño de su suite. Mientras el ex jugador de Vélez se terminaba de disfrazar de monstruo con una máscara, fue descubierto por su novia, que recién terminaba de bañarse.

¡Ay, la p... que te parió!”, atinó a decir Mica cuando todavía no había entrado en plano. “¡Amor, pará! ¡Estoy en pelotas”, se la escucha agregar. Una vez que llegó al vestidor y fue tomada por la cámara del celular de su pareja, se la ve envuelta en una toalla y con el pelo mojado. Claro signo de que salió de bañarse y planeaba cambiarse en el vestidor de su habitación.

“¿Estás filmando?”, quiso saber la ex Combate, y miró a cámara mientras se sostenía la toalla que la cubría. Sin embargo, Cubero le negó que estuviera la cámara encendida. “Ah, ¿y a quién vas a asustar?”, indagó. “Saliste antes...”, balbuceó el deportista, a quien no se le terminaba de entender porque tenía la máscara puesta.

La broma fallida que intentó hacerle Fabián Cubero a Mica Viciconte (Video: Instagram)

Habiendo entendido un poco más lo que había sucedido, Mica intentó saber si realmente había sido grabada en dicha circunstancia. “¡Ay, la p... madre, amor! Decime que no estabas filmando. Me muero...”, dijo. Pero su pareja no volvió a emitir sonido. “¡Salí en pelotas!”, repitió.

“¿Estabas filmando?”, insistió Mica al ver que Cubero no respondía ninguna de sus preguntas. “¿Amor, ¿estás bien?”, comenzó a preocuparse. El video que publicó Poroto en sus redes sociales debió ser editado y tapar con un emoji la parte trasera de Mica Viciconte que estaba en toalla y no sabía que estaba siendo grabada.

“No soy amor”, quiso seguir la broma Cubero, pero ante la preocupación de Mica –”Dale, amor, me estás asustando”– comenzó a reírse. Ella le quitó la máscara y entendió que su novio había fallado, que desde un principio su intención había sido asustarla cuando saliera del baño, pero no contó con que Mica saliera desnuda.

