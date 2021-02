El duro cruce entre José María Listorti, Lourdes Sánchez y una doctora por la vuelta de las clases presenciales: “No lo haga político”

Así fue el duro cruce entre José María Listorti, Lourdes Sánchez y la doctora Gabriela Piovano por la vuelta de las clases presenciales (Video: "Hay Que Ver", Canal 9)

Este miércoles 17 de febrero se inició el ciclo lectivo 2021 en la Ciudad de Buenos Aires para cuatro grupos de estudiantes: los alumnos de los jardines maternales, el nivel inicial, el primer ciclo de primaria -primer, segundo y tercer grado- y los del primer ciclo de la secundaria -primer y segundo año-.

La interrupción de las clases presenciales, empujada por la pandemia del coronavirus, estuvo bajo la lupa de la opinión pública durante el 2020 y en lo que va de este año.

Atentos a la coyuntura, en el programa Hay Que Ver (El Nueve) -que conducen José María Listorti y Denise Dumas- invitaron a la médica infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano (M.N. 85.555) para que diera su punto de vista al respecto.

“Veo la vuelta a clases con preocupación. Hoy estaba analizando el caso de Israel, y miraba que los números con los que arrancaron, que eran 3 muertos por día, llegaron a tener ahora 70 muertos por día. Las veces que esos números se aplanaron, fue por consecuencia de indicar una cuarentena de manera estricta. Cada actividad que se abra, va a sumar más casos”, opinó la doctora.

“Veo la vuelta a clases con preocupación. Cada actividad que se abra, va a sumar más casos", opinó la doctora Gabriela Piovano

A esto, Listorti retrucó: “Pero volvemos a discutir lo mismo: es utópico estar tanto tiempo encerrado. Puede ser un mes, 15 días, pero llega un momento en el que no se puede psicológicamente, ni económicamente. ¿Cómo hacés para volver a fase 1? Es imposible”.

“Si vos creés que los que te mandan a encerrar es porque son malos, estás errándole. Si lo único que tuvieras que hacer para salvar la vida de tu familia, es encerrarla, ¿vos qué hacés?”, preguntó la doctora y, en ese punto, el clima del debate se tornó tenso.

“Ustedes me preguntaron si la escolaridad va a sumar o no más casos. La respuesta es sí”, dijo tajante Piovano. Y provocó al panel: “¿No les gusta? ¡Lo lamento!”.

Con la intención de poner paños fríos, Denise Dumas dijo: “Quiero llevar tranquilidad a la gente. Que el colegio vuelva, no fue una decisión mía ni de José María, lo decidió un gobierno”. “Fue una decisión presionada”, interrumpió Piovano.

La entrevista siguió con varias interrupciones, de un lado y del otro. Que los chicos se sacan los barbijos en las plazas y playas, que el sistema sanitario podría colapsar en pocas semanas, que ni las aulas ni los medios de transporte son seguros -por más protocolos que existan- para evitar más contagios.

“Lo que está colapsando también es la guardia de pediatría, de salud mental”, dijo Lourdes Sánchez

En un valle de la conversación, la doctora Piovano puntualizó: “Cuando uno manda a un chico a la escuela, lo manda a un lugar en el que no se van a poder sostener las medidas, ni para él ni para el resto. Y además, estás poniendo en riesgo a toda la población que corre dentro de la esfera de esa movilización de personas, que ahora vas a sumar. Porque los chicos, en toda esta pandemia, estuvieron ausentes, gracias a Dios. Pero fallecieron 150 chicos hasta ahora. Entonces las familias de esos chicos, fue una tragedia. Ponele que no se mueran los chicos, se enferma un familiar, la pasa mal...”, dijo, hasta que Lourdes Sánchez la interrumpió: “Pero es ridículo, abren los casinos...”

“Los chicos no van a los casinos. Acá se los está obligando a ir a la escuela. Hasta vos te podés dar cuenta de que es distinto”, le devolvió Piovano. “Lo que está colapsando también es la guardia de pediatría, de salud mental”, intentó acotar Sánchez, lo que irritó a la médica: “No, no está colapsando. Haceme la gauchada de no levantar pavadas. Haceme el gran favor. ¡No hablés pavadas! ¡Por favor!”.

"Le estamos arruinando la infancia a los chicos. La educación es esencial", opinó José María Listorti en el debate

“No es la muerte de nadie que los chicos no vayan una semana o seis meses…”, insistió Piovano, motivo para que Listorti volviera a la carga: “Doctora, ¿cómo no es la muerte de nadie? Emocionalmente si, le estamos arruinando la infancia. La educación es esencial. No todos tienen Zoom en la casa, ni internet. No viva en el micromundo nuestro”. “Por eso estuvimos puteando al Gobierno de la Ciudad, que no pudo darles las computadoras…”, respondió la médica, pero el conductor estalló. “No me lo haga político, sino la charla no tiene sentido. ¿Por qué me habla de Larreta y no de Kicillof? Yo no quiero hablar de política. Cayó en la trampa, cagamos, me puso la salud en la política. No tiene gracia la charla. La llamo como doctora, no como militante”.

“¿Entonces para qué me llamen? ¡No me llamen más! No lo quieren analizar seriamente, no sirve. Ustedes tiñen de política, están ocultando lo que pasa”, cerró Piovano.

SEGUÍ LEYENDO

Cómo sigue la salud de Luis Brandoni que permanece internado por coronavirus

Nancy Pazos relató el momento más crítico en la internación de Karina Gao: “Me quedé helada”

La discusión al aire entre los abogados de Matías Morla y Dieguito Fernando: la plata en juego, los chats y la pericia inminente sobre el celular de Maradona