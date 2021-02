La furia de Cinthia Fernández luego de que Matías Defederico publicara sus chats privados

Cinthia Fernández salió al cruce de su ex Matías Defederico (Video: "Los Ángeles de la Mañana" - El Trece)

El escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener fin. El miércoles, la bailarina había hecho un furioso descargo en su cuenta de Twitter, en el que acusaba a su ex pareja de no ayudarla con los gastos de los útiles escolares de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, que comienzan las clases el próximo 1° de marzo. “Al pelotudo del padre de mis hijas: las nenas no pueden esperar, los libros se compran ahora. Por lo tanto si te podés ir de vacaciones, podés pagar de inmediato los 17 libros”, escribió.

Y agregó: “Aprendé a ser padre, aprendé a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré por que te vayas de vacaciones. Mis hijas no esperan ni para comer, ni para equiparse para el colegio, pero tranquilo vaguito que mamá siempre está”.

Ante estas acusaciones, el futbolista publicó unas capturas de pantalla de las conversaciones privadas que mantuvo con la madre de sus tres hijas. “Miércoles 27 de enero mientras seguía en el grupo del jardín, leí eso y me puse a disposición de ella... Los libros para las nenas. No tuve respuesta”, escribió.

Los chats entre los padres de Charis, Francesca y Bella

En la charla, él le pregunta qué necesitan las tres pequeñas, pero ella no le responde. Más tarde, le comenta que tiene una casa alquilada en Pinamar y le pregunta si se las puede llevar de vacaciones por unos días. La mediática le contesta que no, porque todos los que iban a la Costa se contagiaban de coronavirus.

En otro mensaje, Matías explicó que nunca se negó a depositarle el dinero para que sus hijas tuvieran los libros para la escuela. “Miércoles 10 de febrero... Recibo respuesta de que ya estaban los libros... Mi respuesta fue con el depósito del mes que viene (marzo), nunca dije ‘no puedo’”, señaló y compartió el chat como prueba.

Matías salió a defenderse de las acusaciones de su ex

Furiosa con esta situación, la ex Bailando no se quedó callada. En la emisión de este jueves de Los Ángeles de la Mañana salió a responderle. Ángel De Brito le consultó por qué la escrachó con los chats y ella fue contundente: “Ayer estábamos haciendo un vivo como hacemos siempre en los cortes y yo tiré, siempre tenemos ese humor, que se va de vacaciones pero no puede pagar los libros. Y el publicó ´Nunca dije que no puedo´. No entendí cuál es la mentira, ¿que falta la palabra ´no puedo’? Si me decís ´lo pago el mes que viene’, yo entiendo que no podés, pero te vas de vacaciones. Yo no tengo por qué esperar y mis hijas tampoco”.

Acto seguido, el conductor le preguntó de qué se hace cargo el ex jugador. “De nada, o sea me da muy poca plata. Me da una plata fija y ahora después de que la gente lo puteó, paga la obra social de las tres. La plata me alcanza para una compra de supermercado”, respondió. Y continuó, furiosa: “Además lo que no hace de crianza, empezar el colegio es ocuparte de los uniformes, que fui el otro día después de almorzar con ustedes, es ir a forrar los libros...Ser padre es otra cosa, no es solo el valor económico de un libro, que de paso no quiero la plata”. Por otra parte, aclaró: “Es irónico lo mío, yo no le contesto en el momento de cuánto es el costo de los libros, porque primero no los compré y no sé cuánto, tengo que mostrar el ticket porque me lo pide”.

Además contó qué fue lo que su ex le dijo con respecto al alquiler de la casa en la que reside. “Y nada, si es una ridiculez”. Por último contó que lo eliminó del chat de padres: “Si no se hace cargo de nada, para qué va a estar en el chat”.

SEGUÍ LEYENDO

La discusión al aire entre los abogados de Matías Morla y Dieguito Fernando: la plata en juego, los chats y la pericia inminente sobre el celular de Maradona

Karina Gao sorprendió a Florencia Peña y todo su equipo con un mensaje tras salir del coma