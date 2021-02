Vicky Xipolitakis: “Mis ovarios dejaron de funcionar, es difícil que pueda volver a tener hijos”

Vicky Xipolitakis





“Victoria Xipolitakis, paciente de 35 años con diagnóstico reciente de insuficiencia ovárica primaria... se indica terapia de reemplazo hormonal hasta la edad teórica de menopausia (51) y se deberá evaluar la reserva ovárica para planificar gestaciones futuras. Las situaciones de estrés pueden ser un gatillante de cuadros como el que presenta la paciente”, reza el certificado médico firmado por una endocrinóloga, que comenzó a circular desde el miércoles por las redacciones, a través de una mujer que aseguró estar pasando por una situación similar a la de la ex participante de Masterchef Celebrity.

Yamil Castro Bianchi, abogado de la griega y quien lleva adelante la causa contra el ex marido de la mediática y padre de su hijo Salvador, Javier Naselli, confirmó en diálogo con Teleshow la veracidad del certificado con fecha 31 de enero, así como también la del informe médico firmado por la terapeuta que asegura que desde hace meses la ex vedette sufre “estrés emocional” y que además ella se preocupa por la revinculación de su hijo con su padre.

Además, se difundió un extenso mail de tres hojas que la actriz le envió al juez Lucas Aón, que lleva la causa que ella inició contra su ex marido por “alimentos, violencia y cuidado personal”. En el texto, refiere a sus temas de salud, relata lo que vivió con Naselli, asegura que sufrió violencia y que teme quedar en la calle con su hijo ya que dentro de poco se le vence el contrato de alquiler y que la plata que el padre de su hijo le pasa es insuficiente.

Castro Bianchi aseguró que investigarán cómo se filtraron a la prensa dichos documentos ya que habló anoche con su clienta y “está muy dolida” y que es un “momento muy difícil para ella”. Hace una semana, recibió lo que llamó “otro duro golpe”, al enterarse que el juez seguía en las redes a Guadalupe Guerrero, abogada de Naselli. “Eso me generó preocupación, él no sigue a mucha gente y ayer puso en privado su perfil”, agregó el letrado.

“Le quiero hablar de persona a persona, porque usted a parte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo”, comenzó su carta Victoria y siguió: “Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo, lo logré, siempre con una sonrisa y mucho amor, pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar porque me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro”.

“Mis ovarios dejaron de funcionar y tampoco producen más óvulos por el estrés que vengo pasando y ven muy difícil la posibilidad de volver a tener hijos (con todo lo que deseaba formar la familia feliz)”, dijo sobre lo que ella misma definió como una noticia “triste y shockeante” y luego procedió a brindar detalles del tratamiento que debería seguir.

En los párrafos siguientes aseguró que “para nosotros (ella y su hijo) no hubo Justicia” y califica a su ex de “hombre enfermo mentalmente BordeLine” y que sufrió violencia por parte de él, incluso estando embarazada y enfatiza: “Internada en los Estados Unidos por violencia, nace Salvador y sufrimos violencia, me separé por violencia, denuncié por violencia, pedí ayuda muchas veces por violencia, somos víctimas de violencia y siempre estuvimos desprotegidos. ¿Cómo puedo estar tranquila como mamá si todo lo que pide Naselli se lo dan rápidamente y nosotros pasan los meses y no tenemos respuestas (ya pasaron 2 años)”.

“Casado y enamorado únicamente de la plata, hombre sin corazón, economista frío y calculador, pero pensé que con amor podría mejorarlo, pero no lo logré. Tenía que estar muerta para que sea un hecho contundente, yo hoy puedo hablar pero muchas mujeres no pudieron. ¿Cuál es la Justicia argentina?”, dijo y empezó a enumerar los gastos del empresario y se lamentó que él estando en pareja le había prohibido trabajar porque quería que lo acompañara a todos lados “cortando toda posibilidad de crecer”.

En varios pasajes del mail menciona a su hijo, cuyo nombre bajo estas circunstancias es más que significativo: “Hermoso porque encontré a mi gran compañero de vida, mi hijo, porque fue él que me sanó el corazón, porque conocí el amor más hermoso, puro y verdadero; pero ser mamá es un trabajo duro porque te quedás sin vida para formar la del bebé, dedicada exclusivamente a su crianza diaria. Aparte de criarlo tengo que mantenerlo. Nunca ,le bajé la calidad de vida a Salvador, no porque pueda, sino porque hago lo imposible, hasta darle absolutamente todo como fue criado, lo tuve, tengo y tendré como el príncipe que es, gracias a mi familia , canjes y que hoy me encuentro trabajando, ojalá me dure pq mis trabajos son esporádicos”.

Además, lo acusó de extorsionarla para que le saque la causa penal: “Dice que ahí arreglamos los alimentos. Me descompone vivir así. ¿Esos son los derechos del Niño, con la misma calidad de vida que el padre le tiene que dar?. Asegura que no quiere nada para ella, sino que todo sea par su pequeño que en diciembre pasado cumplió dos años pero recalcó que “es una vergüenza la cuota de alimentos que están pasando” y dio números: “50 mil pesos me pasa, que es lo que cobra la mujer que me ayuda a mí en la casa”.

La pandemia no colaboró en la situación de Xipolitakis, que tuvo que salir a trabajar “poniendo en riesgo a su familia”, aseguró, ya que sus papás pertenecen al grupo de riesgo. “Todo es un estrés , el padre que se dedica a coimear a todos, hasta a la asiste social y en el medio está mi hijo”.

En los próximos días se termina el contrato de alquiler y teme que la desalojen ya que debe la mitad del alquiler, que le correspondería pagar, según ella, a su ex. “Mi vida es para mi hijo, todo lo que tengo y lo que no. Gracias a Dios tengo la gran contención en todo sentido de mi familia, pero me da mucha vergüenza que pase todo esto, y si nos desalojan, ¿Dónde iría junto con mi hijo? Ayúdeme por favor , piense como si fuera una hija suya y póngase en mi lugar. Muchas Gracias y perdón, pero vengo sufriendo bastante , ya me repercutió feo en la salud , soy una mamá desesperada y preocupada por un padre enfermo mentalmente, que hasta el momento sigue sin tratarse y ve al bebé. Quiero vivir en paz y feliz junto a mí hijo”, cerró.

