Furioso descargo de Cinthia Fernandez contra Matías Defederico: “Aprendé a ser padre”

La pelea entre Cinthia Fernández y su ex pareja Matías Defederico sumó un nuevo capítulo en la tarde de este miércoles. Los padres de Charis, Francesca y Bella no logran tener una buena relación luego de la separación y muchas de sus disputan, incluso las que involucran a sus hijas, trascienden al ámbito público.

En esta oportunidad, el disparador fue el inminente inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires, pautado para el 1° de marzo. Una vez más, Cinthia hizo públicas las diferencias con su ex pareja, y esta vez en su cuenta de Twitter, donde publicó una catarata de mensajes en los que daba cuenta del incumplimiento de Defederico en la previa de la vuelta a clases: “Al pelotudo del padre de mis hijas: las nenas no pueden esperar los libros se compran ahora. Por lo tanto si te podés ir de vacaciones, podés pagar de inmediato los 17 libros”, denunció en el primero de sus comentarios.

A continuación, la panelista de Los ángeles de la mañana hizo referencia a una situación de teléfono descompuesto que vivió con el futbolista: “No contesté de inmediato cuánto son los libros porque no sé el valor por eso luego conteste el valor del total una vez que los compré y a eso le sumé los uniformes, útiles y libros que no pagó el año pasado (ah y querido te perdone los del primer año)”, continuó con algo de ironía, y completó con dureza: “Así que si te quedó algo que te tengo que aclarar pública y privadamente, te puedo seguir atendiendo y cerrando el @orto (sic), caradura”, agregó.

El inicio de los mensajes de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

El comienzo de clases, el motivo de la disputa

La furia de Cinthia Fernández contra el padre de sus hijas

Las clases en provincia de Buenos Aires comienzan el 1° de marzo

Uno de los motivos de la furia de Cinthia fue enterarse que Defederico tenía pautadas unas vacaciones, por lo que interpretó que le estaba quitando tiempo y dinero para ocuparse de sus hijas: “Aprendé a ser padre, aprendé a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré porque te vayas de vacaciones”, señaló la panelista que siguió disparando contra su ex: “Mis hijas no esperan ni para comer, ni para equiparse para el colegio, pero tranquilo vaguito que mamá siempre está”.

En este sentido, la bailarina agregó que Defederico se presentó en el juzgado llorando porque no podía pagar la deuda al juez: “No le dieron lugar y estamos esperando el embargo. Ojo, no puede pero se va de vacaciones. Cualquier cosa mi abogado le da las pruebas”, añadió.

CInthia Fernandez explotó contra Defederico por los útiles de sus hijas

Finalmente, Fernández se manifestó harta del “maltrato de los tipos que no cumplen con sus hijos desde ningún aspecto: machistas, maltratadores, y caraduras”, disparó, y también se refirió a quienes la critican por hacer las diferencias públicas: “Contesto a lo que él quiere hacerme quedar mal. Cuando la justicia lenta e injusta cambie, voy a mostrar con orgullo lo que este hijo de puta no paga y le embargan. Plata que debe pagar el señor y no hace, porque padres somos los dos, vago y vivo uno solo”, acusó enfurecida.

Para terminar su descargo, Cinthia compartió un video en el que mostraba los útiles, cuadernos y libros de texto que van a usar sus hijas como prueba de su presencia y apoyo antes de empezar las clases: “Nunca en tu vida le pusiste nombre por nombre, nunca los forraste cada uno para que a tus hijas no se les rompa, etiquetar lápiz por lápiz... Ya que tenés tanto tiempo al pedo y capacidad económica para irte de vacaciones, te digo que podés sentarte y forrar los libros, ir a buscar los uniformes: te invito a que el próximo año lo puedas hacer, inútil”; remató.

Cinthia y Matías son padres de Bella, Charis y Francesca

Cinthia Fernández también cuestionó el sistema judicial

La panelista aseguró que presentará pruebas en Los ángeles de la mañana (El Trece)

Además, la panelista adelantó que en el programa de El Trece mostrará más pruebas contra su ex marido: “Mañana muestro el audio de mi abogado con cada detalle del expediente con montos que debe y la presentación paupérrima que hizo el señor MD en la justicia”, cerró.

A principios de año, la bailarina había explotado cuando recibió una carta documento del futbolista para pedirle el pago de 25 mil pesos por la vivienda que Cinthia comparte con sus tres hijas en Escobar. “No lo entiendo, así como él pide el alquiler, yo le pido que por favor cumpla con la cuota alimentaria, con pagar la educación de las hijas, con vestirlas, con darles de comer y pagarles el entretenimiento”, señaló.

