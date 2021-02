Cinthia Fernández tiene problemas con los vecinos del country: la denunciaron por construir un gimnasio vidriado

Cinthia confesó que tiene problemas en el barrio privado en el que vive (Los Ángeles de la Mañana, El Trece)

Muchos famosos viven en barrios privados en las afueras de Capital Federal. De esta manera, tienen un estilo de vida diferente y mayor tranquilidad. Este es el caso de Cinthia Fernández que con sus tres hijas, Charo, Bella y Francesca, viven en un exclusivo country ubicado en Escobar.

En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, la panelista confesó que suele hacer refacciones en su casa bastante seguido, lo que le trajo algunos problemas con los vecinos del barrio. “Presentaron una denuncia a la administración porque hice un gimnasio. ¿Qué les molesta?”, preguntó Fernández, muy indignada, sobre el espacio que construyó para entrenar a diario y grabar tutoriales de sus rutinas que luego publica en las redes.

Entre risas, la ex participante del Cantando 2020 expresó: “Como no tienen el gimnasio ellos, me rompen los huevos a mí”. Y aprovechó para aclarar que las modificaciones que llevó a cabo en la propiedad cumplen con la reglamentación establecida por el barrio cerrado, por lo que los otros propietarios no pueden realizar ningún reclamo.

Cinthia Fernández publica en sus redes sus entrenamientos físicos

En el ciclo de El Trece, estaba como invitado el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli que explicó el motivo por el que sus vecinos se habrían molestado: “¿Te digo qué es lo que pasó, Cinthia? Vos hiciste un gimnasio vidriado, ¿o no? Bueno, imagínense a Cinthia con ese cuerpo. Los maridos explotados, y las esposas de los maridos como diciendo ‘¿Qué pasa acá?’”. Muy pícara, Cinthia le respondió: “Si quieren, las entreno... ¡pero les cobro la clase!”.

Hace unas semanas, la bailarina tuvo un conflicto por esa vivienda de Escobar. ¿El motivo? El padre de sus hijas, Matías Defederico, le solicitó el pago del alquiler de la casa. El ex jugador de fútbol le mandó una carta documento a Fernández que decía: “Intimo a usted para que en el plazo de 48 horas me abone en concepto de canon locativo la suma de 25 mil pesos por mes, calculado sobre un total de 100 mil pesos de acuerdo a los valores del mercado y correspondiente al 25% del total del arrendamiento, ya que en dicho domicilio convive con nuestras hijas, menores de edad”.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana aseguró: “No lo entiendo, así como él pide el alquiler, yo le pido que por favor cumpla con la cuota alimentaria, con pagar la educación de las hijas, con vestirlas, con darles de comer y pagarles el entretenimiento”. “¿No te llamó en el medio para hablar del tema?”, le preguntó el conductor del ciclo, Ángel de Brito. “No, simplemente me dijo que las pasaba a buscar el jueves”, respondió Fernández, que se limitó a responderle un “ok”.

Donde fue más explícita, fue en el contenido de su propia carta documento. “Le contesté que era improcedente lo que pedía... para traducirlo en palabras nuestras, que era ridículo e ilógico porque es algo que tiene firmado; y tenga o no firmado es una cuestión moral que no podés pedirle el alquiler a la madre de tus hijas, que las cría”, señaló Cinthia con dureza.

“Ni a palos le vas a pagar un alquiler”, afirmó de Brito. La mediática le respondió: “Yo te expliqué cuándo. Cuando él pague toda la cuota alimentaria, cuando él pague todo lo que le corresponda, el colegio, las vistas, cuando sea un gran padre, ahí recién, quizás, le pago el alquiler”.





