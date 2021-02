Karina Jelinek volvió a mencionar de sus ganas de ser madre: “Gracias por apoyarme en este sueño personal”

Karina Jelinek volvió a referirse a su deseo de ser madre

Desde hace tiempo Karina Jelinek viene manifestando su deseo de convertirse en madre soltera. A principios de la cuarentena, que transitó en su lujosa mansión de Nordelta, la modelo cordobesa de 39 años había deslizado sus ganas de adoptar. Y en los últimos días, la modelo volvió a referirse al tema mientras disfruta de sus vacaciones viajando de costa a costa en los Estados Unidos.

Todo comenzó con uno de esos juegos de preguntas y respuestas que se volvieron furor entre los famosos. En el formato “Verdadero o falso”, Karina abrió su Instagram para interactuar con sus más de 900 mil seguidores. En ese ida y vuelta, alguien le preguntó si quería ser madre, y lejos de andar con evasivas, su respuesta no dejó dudas: “Verdad absoluta. Estoy en eso, ya tengo el donante”, contestó la cordobesa, con unos puntos suspensivos que dejaban en el aire la idea de un continuará...

El siguiente capítulo finalmente llegó esta tarde, y tuvo lugar en otra red social. Todo surgió a partir de un tuit del periodista Tomás Dente que volvió a poner sobre la mesa el deseo de Karina de ser mamá: “Atención!!! Karina Jelinek desde el exterior está considerando alquilar un vientre y ser MAMÁ”, escribió el conductor de Vino por vos (KZO) en la red del pajarito, arrobando a la modelo.

El intercambio tuitero entre Karina Jelinek y Tomás Dente que reveló los deseos de la modelo

Karina acusó recibo y replicó el tuit del periodista: “Pronto daré información más sobre este tema que me llena de emoción gracias por los hermosos mensajes y apoyarme en este sueño personal”, contestó la cordobesa, con un texto en el que se multiplicaban los emojis de sonrisas y corazones.

No es la primera vez que la modelo abre su corazón en plenas vacaciones para reflexionar sobre asuntos bien profundos. En un posteo de Instagram, se refirió a las críticas sobre un aspecto de su físico que quería dejar en claro: “Para todas que son mujeres que critican mis labios que amo.... y si no es eso, critican otras cosas, somos del mismo género. En vez de criticar debemos apoyarnos todas, más en estos momentos”, escribió junto a una foto en la que justamente resalta sus cuestionados labios.

El posteo de Karina contra los haters de su aspecto físico

Pero la autora de la ya célebre frase “Lo dejo a tu criterio”, no se quedó con ese sentimiento negativo y terminó con buenos augurios a pesar de las críticas: “Me acepto como soy y me quiero, cosa que me costó con el tiempo debido a problemas personales, les deseo lo mismo a ustedes. Sean felices y bendiciones”, cerró.

En su aspecto más relajado, la modelo encara sus vacaciones desde California hasta Florida, y en su cuenta de Instagram va documentando su recorrido por los paisajes del gran país del norte. El descanso le llega después de un 2020 que comenzó con un confuso episodio en Punta del Este y que promedió con un accidentado paso por el Cantando 2020.

Karina Jelinek durante sus vacaciones en Estados Unidos

Karina de vacaciones, de las montañas al mar

En menos de un mes en el certamen de El Trece, Karina exigió que le cambien el partenaire, desafinó como nunca a la hora de versionar a Jimena Barón y a Lali Espósito, fue sospechada de hacer playback y se fue demasiado pronto: fue la segunda eliminada del certamen.

Como pequeño consuelo, le quedó haber perdido a manos de Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi, la pareja que se consagró campeona y que empezaba a construir su indestructible performance en el teléfono. Nada que pueda compararse con el gran proyecto para este año que recién comienza y en el que todo apunta a consumar la tan ansiada maternidad.

