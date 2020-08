Una de las figuras más importantes del “Cantando 2020” se convirtió en la segunda eliminada del certamen

Karina Jelinek, eliminada del "Cantando 2020" (Video: El Trece)

Después de la sorpresiva eliminación de Melina Lezcano y Juan Pérsico, cantante y percusionista de Agapornis, el viernes pasado se dio a conocer el nombre de la segunda figura que tuvo que abandonar el Cantando 2020. Si bien era una de las personalidades más destacadas del reality conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández por El Trece, su performance decepcionó al jurado y el público no le tuvo piedad: Karina Jelinek se despidió con más pena que gloria del programa.

Al comienzo de la emisión, Ángel le preguntó a Karina sobre las versiones que indicaban que quería renunciar al certamen, hecho que ella negó rotundamente. “Mirá de quién viene. Lo dejo a tu criterio”, expresó ella, en referencia a que los rumores habrían salido de Hay que ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por El Nueve.

En el envío se dio a conocer el voto de Pepito Cibrián para todos los participantes. Y, finalmente, fueron tres las parejas que quedaron sentenciadas: la modelo y Manu Victoria, Agustina Agazzani y Facu Mazzei, y Agustín Sierra e Inbal Comedi.

Luego, los participantes se enfrentaron en el duelo y el jurado salvó a Agazzani y Mazzei. De esta manera, el público tuvo que elegir entre Sierra y Jelinek. Y , según contó Laurita, la votación venía pareja hasta el último corte del programa, cuando los espectadores se volcaron definitivamente por el actor. Así, con el 57.36 por ciento de los votos, Agustín fue elegido por la gente para continuar en el certamen. Y, tras un choque de codos, Karina abandonó el estudio y la competencia.

Karina junto a Manuel Victoria en el duelo (Foto: Negro Luengo)

A pesar de su breve paso por el programa, la modelo tuvo tiempo para protagonizar más de un escándalo. El primero tuvo lugar antes del inicio del certamen: en un comienzo le habían asignado al cantante Cristian Fontán para que fuera su partenaire, pero ella exigió cambiarlo por Manuel, quien finalmente terminó presentándose con ella. El motivo de este cambio, según su explicación, fue que Victoria la hacía sentir “más cómoda y segura” sobre la pista, porque tenía un tono de voz más acorde al suyo.

Sin embargo, a la hora de la verdad, las presentaciones de Jelinek no fueron afortunadas según la opinión del jurado y, en especial, de Nacha Guevara. En la primera ronda del certamen, la modelo hizo una versión de La Tonta, de Jimena Barón, que generó que la artista le dijera que no tenía oído “ni para el Arroz con leche”. Y esta semana, en tanto, cantó Una na, de Lali Espósito, tras lo cual la intérprete de Mi ciudad, directamente, le dijo que tenía serios problemas de afinación y aseguró: “No pegaste una”.

“No fue mi día ayer. No me puedo dormir, les juro que canté bien en el ensayo”, escribió Karina en su cuenta de Twitter, desvelada tras su fallida participación. Entonces, se especuló con la posibilidad de que la modelo decidiera renunciar al certamen. Pero está claro que su fuerte siempre fueron las previas. Y ella lo sabe. Así que, en ese sentido, su permanencia en el ciclo parecía asegurada. Sin embargo, a la hora de la votación, el público se inclinó por Sierra. Y Jelinek quedó afuera del programa mucho antes de lo que se imaginaba.

