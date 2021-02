La furia de Dalma Maradona: “¿Qué tengo que hacer para que esto frene?”

Dalma Maradona volvió a disparar contra Luis Ventura

Mientras la Justicia avanza en la difícil tarea de saber cómo fueron los últimos días de Diego Maradona y quiénes tuvieron responsabilidad en su muerte, la batalla mediática y de las redes sociales entrega a diario diferentes cruces. En este escenario, el enfrentamiento del periodista Luis Ventura con Dalma y Gianinna Maradona, las hijas de Diego con Claudia Villafañe, parece no tener tregua y sumó un nuevo capítulo en la tarde de este martes.

Por estos días, la disputa suele dispararse a partir de los audios vinculados a los últimos días del Diez que viene emitiendo el programa Fantino a la tarde, el programa de América TV en el que el ex Intrusos se desempeña como panelista. Sin embargo, esta vez el cruce comenzó cuando Ventura fue entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, el ciclo de reportajes que se transmite por el Instagram de Radio Mitre. Allí, el conductor de Secretos Verdaderos se explayó con su análisis de los diferentes entornos de Diego Maradona y dio su versión de quiénes rodearon al astro en sus últimos días.

“Nadie tomaba una responsabilidad de cuidado realmente efectivo. Podía tener mucha gente alrededor, empleados que lo cuidaban. Que le cumplían con los pagos y vencimientos. Empleados que le limpiaban la pieza y el jardín”, señaló Ventura, que evitó poner el foco en el médico Leopoldo Luque, uno de los principales apuntados por la Justicia y por parte del círculo familiar maradoniano: “Me da la impresión que hay una necesidad de buscar un culpable o algunos nombres. Luque hizo lo que pudo con alguien del que no se quería hacer responsable nadie”, agregó.

Dalma, Ventura y Gianinna: un nuevo capítulo en su eterna disputa

En este sentido, el argumento del periodista apuntó en dirección a Dalma y a Gianinna, aunque sin nombrarlas. “Acá las responsabilidades hay que buscarlas en el apellido Maradona. Los familiares directos van a decir que soy la peor basura del mundo. Pero la verdad la decía Diego, no yo”, dijo al respecto.

En este punto, el conductor le preguntó por los recientes tuits de Gianinna apuntando contra el ciclo en el que participa Ventura. La empresaria había explotado a partir de la difusión de unos audios del equipo médico de Diego “Los jueces de moral de la tv me aniquilan”, escribió la empresaria, que luego se explayó sobre su historia y la de su padre: “Mi papá por muchos años fue señalado como el más hijo de pu... por el adulterio que ejercía en su matrimonio. Por haber asumido su enfermedad mi apellido era Maradroga. Juzgado hasta sus últimos días. ¿A cuántos cubren los mismos que juzgan a mi papá? ¿Y sus vidas? ¿Cuántos sin tabique en tv?”, preguntó sin esperar respuesta.

Luis Ventura habló en Mitre Live y Dalma Maradona estalló en su Instagram

El enojo de Dalma Maradona contra Luis Ventura

En un principio, Ventura eludió referirse al tema: “No tengo en cuenta las críticas de las hijas de Diego. No les quiero responder. Ellas tendrán su dolor y estarán pasando por un mal momento o no”. Sin embargo, el periodista no pudo evitar un comentario crítico en relación a las jóvenes: “Primero, antes de dar opinión con respecto al periodismo, tendrían que dar una explicación de por qué no veían al padre y cuántas veces lo vieron en los últimos días que fueron los días decisivos de su vida”, señaló.

Unas horas más tarde, fue Dalma la que se hizo eco de las palabras de Ventura y salió a responderle. En sus historias de Instagram, la actriz compartió una captura de pantalla con la noticia de los dichos del periodista, con el título “obvio mintiendo siempre” y un texto en el que criticaba una vez más su comportamiento: “Esto no es periodismo, es un hostigamiento diario! Que es lo que tengo que hacer para que esto pare? Alguien me puede ayudar???”, escribió la autora de La hija de Dios.

En otra historia, Dalma compartió una reflexión en la que hacía visible su enojo: “De más está decir que no veo sus programas pero me llegan las noticias todos los días. Entiendo que para algunos lo mejor es ignorarlo pero también me pregunto por qué debería dejar que diga BARBARIDADES y MENTIRAS”, agregó con las mayúsculas como prueba de su furia.

