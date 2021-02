Daniel Casalnovo recibió el alta tras pasar dos semanas internado por coronavirus: “Me quedaron muchas secuelas”

Daniel Casalnovo

“Ya me dieron el alta hace dos días. Me llamaron de todos lados para saber algo de mí, porque los últimos videos que compartí eran muy tristes. Es que la pasé muy mal, no puedo mentir. Me dieron el alta pero tengo secuelas y muchas. Me cuesta respirar. Va a empezar a venir una kinesióloga a casa tres veces por semana para hacer ejercicios de respiración. Me dicen que esto me va a durar entre un mes y un mes y medio. A mí me agarró fuerte. Y la verdad es que me siento agotado, cansado”, le dijo este martes Daniel Casalnovo a Teleshow , hablando con bastante dificultad.

El 16 de enero, el diseñador había subido una grabación a su cuenta de Instagram en la que, visiblemente angustiado, contaba que había sido hospitalizado en el Sanatorio Los Arcos luego de haber contraído coronavirus. “Buenas tardes. Lamento decirles que estoy internado, fui a trabajar a la costa y agarré COVID-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto”, explicaba.

Y dejaba un mensaje que preocupó a sus seguidores: “Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Hablo ahora para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás... No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos o qué. Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Yo estoy bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto”.

Enseguida, amigos y colegas intentaron comunicarse con Casalnovo, pero no tuvieron suerte. Y recién hubo noticias suyas una semana más tarde, cuando decidió compartir otro video aún más inquietante. “Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor. No mejoré, pero no importa. Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está en el Hospital Español con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. Por mí no se hagan problema. Me duele todo. Y a mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella. Y cuídense mucho”, decía el diseñador desesperado.

El posteo de Casalnovo confirmando su alta

Sin embargo, este martes y tras nueve días sin dar novedades sobre su salud, el diseñador volvió a acudir a sus redes sociales para contar que ya había recibido el alta y había podido volver a su casa para continuar su recuperación. Pero que, sin embargo, su madre todavía seguía internada en una situación crítica.

“Antes que nada, eternamente agradecido por los mensajes enviados. Mil disculpas por no responderlos. Les cuento que me dieron el alta hace dos días, estoy en plena recuperación debido a la fuerte neumonía, atacada por el COVID. No la pasé nada bien. Esta enfermedad inédita que el mundo padece es terrible”, comenzó diciendo en su mensaje.

Y continuó: “Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. A pesar de lo mal que lo pasé y no recuperado del todo aún, quiero pedirles a todos una oración por mi mamá. Lucía Graciela Landriel está internada en el hospital Español súper bien atendida. Les agradezco a la directora, los médicos y enfermeros de terapia intensiva por su atención. Mamá está con respirador automático, está en terapia intensiva con neumonía”.

Así, tratando de no perder a esperanza a pesar de su propio malestar, Casalnovo concluyó seguro de poder reencontrarse con su madre en poco tiempo: “Por favor, sé que la fe mueve montañas. Juntos podemos decretar que mamá se mejore. Muchas gracias”.

SEGUÍ LEYENDO

Fantosmia, el síntoma que persiste en Maju Lozano después de recuperarse de coronavirus: “Mi marido pensó que estaba loca”

Flavio Mendoza grabó un mensaje desde la clínica dónde se encuentra internado por coronavirus: “La pasé bastante mal”