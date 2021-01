La desesperación de Daniel Casalnovo a una semana de haber sido internado por coronavirus: “No mejoré y no me interesa seguir de esta manera”

Daniel Casalnovo no mejora a una semana de su intervención (Video: Instagram)

Hace una semana, Daniel Casalnovo sorprendió a sus amigos y seguidores al publicar un video desde el Sanatorio Los Arcos, en el que contaba que había sido internado luego de haberse contagiado coronavirus. Y advertía: “Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos. Dudo que zafe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto”. Después, simplemente no volvió a atender su teléfono, por lo que nada más se supo de su evolución.

Sin embargo, este viernes, el diseñador volvió a compartir un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram. Y dejó en claro que su situación continúa siendo preocupante. “Hola, como están. Sólo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor. No mejoré, pero no importa”, comienza diciendo con dificultad, mientras recibe la asistencia de oxigeno.

Y luego continúa con un ruego por su madre, Lucila Landriel, quien también se encuentra con COVID-19: “Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está en el Hospital Español con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. La fe mueve montañas y ustedes pueden”.

Finalmente, Casalnovo habló de su difícil situación. “Por mí no se hagan problema. Me duele todo. Y a mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella. Y cuídense mucho, chau”, dijo mientras intentaba secarse las lágrimas que brotaban de sus ojos.

Casalnovo junto a Lucila, su mamá (Foto: Instagram)

El pasado 10 de diciembre, para el festejo de su cumpleaños, el diseñador le había dedicado unas tiernas palabras a doña Lucila. “Gracias a ti, mamá, me he convertido en una buena persona, responsable y atento...Todos esos valores son logrados por ti. Siempre me has trasmitido pensar en positivo y no discutir más....sólo dejar reflexionar a la gente”, decía su mensaje.

Y continuaba: “Gracias por todo mamá, te adoro...Muchos piensan que estás de mi lado en determinados problemas y si supieran que no, que me aconsejas ser distinto”. La mujer, que también es madre de Martina, abuela de seis nietos y bisabuela de cuatro bisnietos, siempre tuvo una relación muy cercana con el diseñador, quien hoy se encuentra más preocupado por ella que por sí mismo.

Casalnovo dio positivo en el test de PCR luego de regresar de un viaje de trabajo por la costa argentina. Y, enseguida, empezó a experimentar síntomas como dolor en el cuerpo y pérdida del gusto y el olfato. Pero su situación se complicó con una arritmia cardíaca y un cuadro de neumonía, por lo que debió ser hospitalizado.

El 2020 había sido muy malo a nivel económico para el diseñador. En el mes de marzo, tuvo que cerrar sus dos locales por la cuarentena y su situación se volvió desesperante. En cuestión de días le cancelaron más de cuarenta bodas. Y, tras gastarse todos sus ahorros, se enfrentó al dilema de no saber cómo hacer para pagar los sueldos de sus empleados y los gastos fijos de su empresa. Pero, a medida que comenzaron las aperturas, Casalnovo trató de sobrellevar la situación haciendo prendas con mayor demanda en tiempos de pandemia que las de alta costura con las que construyó su carrera y se hizo famoso en todo el país.

