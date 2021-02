Flavio Mendoza grabó un mensaje desde la clínica dónde se encuentra internado por coronavirus: “La pasé bastante mal”

Flavio Mendoza habló sobre su estado de Salud desde el Sanatorio Los Arcos (Instagram @mendozaflavio)

Desde el viernes pasado, Flavio Mendoza se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos, adonde fue llevado tras tener síntomas de coronavirus y que un posterior hisopado confirmara que efectivamente tenía la enfermedad. Sin embargo, después de cuatro días muy complicados, el director teatral tuvo fuerzas como para enviarle un mensaje a sus seguidores y llevar tranquilidad sobre su salud.

“Hola a todos, quiero decirles que estoy un poco mejor, que estoy atravesando el COVID. Tuve unos días muy difíciles, con mucha fiebre, la pasé bastante mal. Gracias a Dios ya no tengo fiebre, hoy me pusieron oxígeno un poco, por la saturación, pero estoy bien”, expresó en sus stories de Instagram. Acto seguido, apuntó a generar conciencia sobre el rebrote que está acechando al país: “Quiero decirles a todos que se cuiden, que es importante que se cuiden, que se hagan el test y que cuiden también a todos los demás”.

Por otra parte, Flavio quiso expresar su agradecimiento a todo el personal sanitario que lo cuidó y atendió durante estos días. “Les quiero agradecer muchísimo a toda la gente del hospital, de acá de Los Arcos, a las enfermeras que son maravillosas, a los médicos, que la verdad es que se merecen un premio aparte. A mi doctora infectóloga Graciela, que es lo más, que está ahí al pie del cañón. La verdad es que los médicos se merecen todo, un aplauso realmente para ellos y no solamente un aplauso sino respetarlos como se lo merecen porque dan todo. Gracias”.

El domingo pasado, el ex Stravaganza aprovechó para solidarizarse con su colega Carmen Barbieri, que encabeza la obra que dirige, Un estreno o un velorio, y que también está atravesado una situación difícil producto de esta pandemia. “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo. Rezo para que todos estemos mejor”, aseguró en un posteo en esa red social.

“Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor. No es chiste este virus, Y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal. Pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado, por favor”, agregó el coreógrafo.

El posteo de Flavio Mendoza por la salud de Carmen Barbieri (Instagram: @mendozaflavio)

En estas últimas horas, se supo que la capocómica tuvo una leve mejoría. según le informó a Teleshow Martina Valía, jefa de prensa de Federico Bal. “Pasó la noche bien, y los valores son favorables. La dieron vuelta hace un ratito así que hay que esperar a ver cómo evoluciona en esa posición. Sigue en coma farmacológico y con oxígeno, pero con valores favorables”, explicó.

Lo cierto es que mientras el papá de Dionisio se recupera, será Andrés Teruel quien lo reemplace en la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz. En un video que grabó para este medio, el humorista cordobés reconoció estar entusiasmado por la oportunidad. “Lunes, martes y miércoles voy a estar reemplazando al señor Flavio Mendoza en la obra Tres empanadas. Un honor para mí haber sido convocado por él para este reemplazo, lamento que sea por este motivo. Ojalá que se reponga pronto. Les mando un saludo”, expresó.

Andrés Teruel reemplazará a Flavio Mendoza en la obra Tres Empanadas

Mientras tanto, los contagios se siguen sucediendo en el mundo del espectáculo, que no es ajeno a la situación epidemiológica del país y del mundo. Sergio Lapegüe, por su parte, continúa internado en el Sanatorio Juncal de Temperley y, con cuadros más leves, también se supo esta semana que Tamara Petinatto, Dario Barassi y Carolina Pampita Ardohain dieron positivo.

SEGUÍ LEYENDO

Paula Morales y Fabián Vena, víctimas de la inseguridad en Córdoba: robaron en su casa mientras hacían una función en el teatro

El emotivo video de Pampita, aislada por COVID-19 y embarazada, saludando a sus hijos a la distancia: “Te extraño mamá linda”

La salud de Sergio Lapegüe: “Sigue con oxígeno y muy cansado”