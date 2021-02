Cómo fue la charla privada entre Pampita y la China Suárez tras haber dado positivo de coronavirus

La comunicación entre Pampita y la China Suarez

El coronavirus positivo de Carolina Pampita Ardohain y su marido Roberto García Moritán sigue dando que hablar. La modelo y el empresario contrajeron el virus tras regresar de un viaje a México, donde festejaron sus respectivos cumpleaños y aprovecharon para anunciar que la modelo está embarazada y que están esperando una nena.

Al regresar, la pareja no realizó la cuarentena obligatoria y Pampita explicó cómo se había enterado del contagio. “Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por el protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento, estamos con Robert aislados en una habitación”, explicó la ex Bailando por un sueño.

Con una importante actividad en redes sociales, la conductora compartió un emotivo video junto en el que se ve la comunicación a distancia con los pequeños. También, atacó con furia a quienes la habían criticado por su accionar: “Empatía cero, ¿cómo pueden insultarme por estar enferma?”, escribió en un descargo en su cuenta de Instagram.

La comunicación de Pampita con sus hijos durante elaislamiento

La situación no afectó solamente a ellos, sino que desencadenó preocupación en varias familias. Al volver de México, los hijos de la modelo, Bautista, Beltrán y Benicio, estuvieron con su papá, Benjamín Vicuña. A su vez, el actor estuvo con su pareja Eugenia la China Suárez, con los hijos de ambos, Magnolia y Amancio, y con la hija de la actriz y Nicolás Cabré, Rufina.

Este culebrón de familias ensambladas de la vida real trajo algunas repercusiones. Primero, trascendió la preocupación de Cabré a través de un comentario de su pareja, Laurita Fernández. La conductora estuvo al frente de Los ángeles de la mañana (El Trece) -durante el aislamiento preventivo de Ángel de Brito- y contó la incertidumbre con la que su novio vivió los días posteriores al hisopado de su hija.

“Ella también estaba con la mamá. Por su puesto hay molestia y mucha preocupación, en realidad más que molestia, por los chicos. Ahora está aislada y está esperando, Dios quiera que estén todos muy bien”, contó la bailarina, que agregó: “Quizás es una situación que se podría haber evitado y está bueno contarlo y decir que hay que aislarse, y no por señalar, sino porque hay que tratar de hacer las cosas de manera prolija. Por suerte, tengo entendido que igual los chicos dieron negativo y están bien. Eso dijeron. Es una alegría enorme eso, pero ahora hay que esperar los días”.

El cumpleaños de Pampita con familiares y amigos en México(@pampitaoficial)

En el programa de hoy, la periodista Maite Peñonori reveló que Pampita se comunicó con la China Suárez para disculparse por su accionar y comprometer la salud de Rufina y demás integrantes de la familia. “Hubo un llamado de disculpas, para calmar las aguas”, señaló la periodista y contó qué le dijo la conductora a la actriz: “Quedate tranquila que los chicos están bien, dieron negativo, pero te pido disculpas por toda esta situación”.

La relación entre Pampita y la China quedó rota luego de que la modelo descubriera el affaire del motorhome, un escándalo que sacudió el mundo del espectáculo hace cinco años y sigue dando tela para cortar. Vicuña y Suárez compartían elenco en la miniserie El hilo rojo, y Pampita fue de sorpresa a la filmación.

La China Suárez junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio

“Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer”, relataba en ese momento la modelo a un periodista y al ser consultada sobre si los había visto al chileno y a la ex Casi Ángeles besándose, fue contundente: “Peor”. En ese entonces los actores negaron estar en una relación, aunque el tiempo le dio la razón a la ex jurado del Bailando.

“Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente”, dijo Eugenia en Intrusos tiempo después al romper el silencio, y además se encargó de aclarar que quien era su compañero en la ficción estaba separado desde hacía seis meses.

SEGUÍ LEYENDO

Marcelo Iripino planea irse a vivir a los Estados Unidos: “Tengo la green card por ser el mejor coreógrafo de la Argentina”

Una joven pastelera acusó públicamente al chef Pablo Massey por acoso: “En ese trabajó dejé cuerpo, sangre, alma, y mi dignidad”

Fue modelo top en los 90, se fue de la Argentina por una crisis personal y terminó formando una familia con un diputado mexicano: la nueva vida de Moira Gough