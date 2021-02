Marcelo Iripino planea irse a vivir a los Estados Unidos: “Tengo la green card por ser el mejor coreógrafo de la Argentina”

Marcelo Iripino, feliz con las estatuillas que ganaron con el espectáculo América Show en los Premios Carlos 2021 (Mario Sar)

Marcelo Iripino ha logrado construir una importante carrera en el mundo del espectáculo. Arrancó al lado de Susana Giménez, como bailarín y coreógrafo, durante muchos años y jamás paró de trabajar. Este verano, realiza temporada teatral en Carlos Paz con el espectáculo América Show, del productor Ángel Carabajal.

A pesar del contexto difícil por la pandemia, el show está teniendo muy buenos resultados. Incluso fue el más distinguido en los Premios Carlos 2021: recibió nueve estatuillas y el galardón de oro en la ceremonia que se llevó a cabo este lunes en el nuevo Estadio Arena, con la conducción de Agustina Vivanco y Marcelo Arias.

“Esto es para todos los artista que se animaron a venir. El arte también cura”, señaló Carabajal al recibir la máxima distinción durante la premiación que se llevó a cabo bajo un estricto protocolo por el coronavirus. De esta manera, asistieron exclusivamente los artistas nominados, todos con barbijo, y los ganadores no contaron con un micrófono para los agradecimientos, salvo contadas excepciones.

Carbajal con el Carlos de Oro por el espectáculo América Show (Foto: Mario Sar)

En una entrevista con Teleshow, Marcelo habló de este enorme reconocimiento que recibió con sus colegas de América Show: “Es un momento para agradecer, primero a la villa que nos abrió las puertas, a la gente, al gobernador, al intendente, a la prensa... Hay que ser agradecidos a la vida. No se puede estar todo el tiempo jugando de diez. A mí me pasó que cuando tenía salud me di cuenta de que quería ser el mejor, el número uno, pero no pasa por ahí. De esta enfermedad tenemos que aprender, darnos cuenta de que podés tener el oro, lo que vos quieras, pero si no tenés salud no servís para nada”.

En la premiación, se impusieron en las categorías: sonido, cantante femenina en espectáculo (Marina González), escenografía virtual, iluminación, dirección de espectáculo (Ángel Carabajal), atracción en espectáculo (Mago Matus), ejecución musical en vivo, bailarín (Rosalía Álvarez) y producción (Carabajal).

El año pasado, Flavio Mendoza había arrasado con los premios. Al respecto, Iripino manifestó: “Está bien la repartija. El año pasado le tocó a Flavio y este año a nosotros. Y el año que viene vamos a pelearnos para que nos toque a nosotros otra vez. Nosotros la peleamos siempre, más allá de ser primeros y todo, hay que ser realistas. El que dice que no le importa el premio, es mentira porque a todos nos gusta ganarse un premio”.

Por último, el coreógrafo aseguró que es probable que comience una nueva etapa en su carrera artística en los Estados Unidos: “Yo no sé si sigo acá en la Argentina. Lo que sí quiero agradecer es que fui elegido con una green card por ser el mejor coreógrafo de la Argentina. Lo tengo porque me lo gané, me podrían haber dicho que no. Yo mandé todo mi material en Texas. Y el 6 de enero estando en Carlos Paz prendo la computadora y aparece el cartel de ‘green card aceptada’. Así que tengo trabajo allá y empiezo con una compañía. No sé si el año que viene esté acá, no creo”.

El equipo de América Show fue el más premiado en la ceremonia (Foto: Mario Sar)





