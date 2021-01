Las mejores fotos de Wanda Nara en la nevada en París: “Nunca dejen de soñar”

(@wanda_icardi)

El sábado París amaneció cubierta de nieve y ninguno de los residentes de la capital francesa se quiso perder las calles blancas de la gran ciudad. Wanda Nara fue una de ellas y, feliz con el fenómeno climático, salió a pasear con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella y con su madre, Nora, por las inmediaciones de la torre Eiffel.

“Cuando pensaba que Paris no podía ser mas hermoso amaneció, así y salí con muchas ganas a pasear”, escribió en su cuenta de Instagram la mujer de Mauro Icardi en su cuenta de Instagram junto con una imagen de ella posando en la calle, muy feliz.

Más tarde compartió otra postal en la que se ve la torre Eiffel de fondo: “Siempre soñé con conocer esta ciudad, pero jamás hubiera ni siquiera imaginado el poder vivir aquí, nunca dejen de soñar”.

En sus historias también compartió fotos con su madre paseando por la mítica avenida Champs Elysees, frente a la catedral de Notre Dame y varias imágenes de sus hijos disfrutando de la nieve, corriendo, jugando y haciendo bolas para tirarse.

Las hijas de Wanda Nara jugando en la nieve en París

Hace unos días, tras cambiar de look luego de cortarse el pelo por debajo delos hombros, Wanda salió de compras. “Shopping en París. Me considero fanática de las compras online… pero una vez cada tanto paso a ver qué me falta en mi vestidor”, escribió en sus redes junto con una imagen de ella en un negocio con varios abrigos en la mano y otras cosas que quería comprar.

Lo sorpresivo fue que la rubia no eligió comprarse ropa en Versace, Gucci, Balenciaga, Chanel, Hermès, Louis Vuitton y Dior, sino que fue a una tienda de la cadena española Zara. Entre las prendas elegidas, lleva un suéter color maíz y una campera tipo motoquera que la tienda vende por 69.95 euros en su página web… Mucho menos que lo que saldría cualquier chaqueta de cualquiera de las marcas de lujo que suele elegir.

Hasta hace unas semanas Wanda con sus cinco hijos y con su marido Icardi estuvieron en la Argentina, incluso pasaron las Fiestas con Zaira y aprovecharon para conocer al hijo menor de la ex conductora de Morfi, todos a la mesa. Viggo Silvestre nació en febrero del año pasado y días más tarde Europa cerró sus fronteras debido a la pandemia, por lo que la mayor de las Nara no había podido viajar a conocer a su sobrino.

Durante sus días en el país, la familila fue al sur. “En el país mas hermoso, recorriendo los lugares más increíbles que tiene Argentina y viviendo las vacaciones preferidas de mis hijos, naturaleza y familia”, había escrito la ex de Maxi López en su cuenta de Instagram junto con varias fotos de sus hijos cabalgando y disfrutando de la naturaleza patagónica. Ambas familias se vistieron a tono con el paisaje y como no podía ser de otra manera, aprovecharon para comer asado.

El pasado 10 de diciembre, en su cumpleaños 34, Wanda reflexionó: “Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer, sin querer, un balance de mis años cumplidos...No puedo ser más bendecida con mi gran familia, con siendo tan joven ver crecer a cinco maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme, quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie. A mi esposo que puso en mis manos tantas cosas porque sabe que siempre seré capaz de dar mi vida por todos ellos...”.

