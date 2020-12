Wanda Nara festejó sus 34 años y habló de su familia junto a Mauro Icardi: “Mi esposo sabe que seré capaz de dar la vida por ellos”

Wanda y sus hijos en su fiesta de cumpleaños (Foto: Instagram @wanda_icardi)

Wanda Nara llegó a los 34 años. Y los festejó en familia junto a su marido, Mauro Icardi, los dos hijos del matrimonio, Francesca e Isabella, y los tres niños que tuvo de su relación pasada con Maxi López, Valentino, Benedicto y Constantino. Como era de esperar, la mediática no se privó de compartir en su cuenta de Instagram algunas fotos de la fastuosa celebración. Pero también se hizo un tiempo para hacer una reflexión.

“Cumplir años me hace mirar a mi alrededor y hacer, sin querer, un balance de mis años cumplidos...No puedo ser más bendecida con mi gran familia, con siendo tan joven ver crecer a cinco maravillosos hijos que hoy no veían la hora de abrazarme, quienes hace una semana esconden sus cartas de amor esperando mi cumpleaños más ansiosos que nadie”, comenzó diciendo Wanda.

Y, enseguida, le dedicó un párrafo al actual jugador de PSG: “A mi esposo que puso en mis manos tantas cosas porque sabe que siempre seré capaz de dar mi vida por todos ellos...”.

La reflexión de Wanda en Instagram

Entonces, sin nombrar a cada uno de sus parientes, ya que se sabe que está distanciada de su padre, Andrés Nara, pero tiene una excelente relación con su madre, Nora Colosimo, su hermana, Zaira Nara y sus sobrinos, Malaika y Viggo, Wanda continuó con sus agradecimientos. “A mi familia en Argentina que tanto extraño”, dijo.

Finalmente, la mediática se refirió “a la cantidad de amigos tan únicos y valiosos que son parte de mi familia y que están repartidos por todos los lugares donde viví y que siempre siento tan cerca”. “Soy afortunada por tenerlos a todos ustedes. Gracias por tanto amor incondicional”, concluyó.

Una de las primeras personas en comentar el posteo fue la madre de Wanda. “¡Claro que sí! Sos muy afortunada, lograste una gran familia. Feliz cumple mi nena querida”, escribió Nora. Y su hermana, por su parte, le hizo una larga dedicatoria en su propia cuenta de Instagram.

El saludo de Zaira a Wanda

“Sólo los que te conocemos realmente podemos reconocer la dicha de tenerte cerca. No imagino una vida sin nuestra charla diaria, amo nuestros distintos puntos de vista sobre un mismo problema y también amo que por más que me cueste reconocerlo encontarás la solución a todo mucho antes que yo. Desde chiquitas jugando, aconsejándonos, peleándonos, amigándonos, divirtiéndonos. Jugando a que estábamos en un programa de televisión, jugando a ser mamás y hoy ya la dos con nuestras familias formadas viviendo todos aquellos sueños como realidades por las que luchamos muchos. Estamos muy lejos pero siempre tan cerca”, escribió Zaira.

Y agregó haciendo alusión a la distancia que las separa, ya que en estos momentos su hermana está viviendo en París: “Te deseo el mejor de los años. Vengan rápido, que no aguanamos más las video llamadas. Te amo Wan”.

El mensaje de Mauro Icardi

Pero el mensaje más esperado por Wanda y por todos sus seguidores era, sin dudas, el de Icardi. Y éste llegó a través de una historia que la misma Nara se encargó de compartir. “Feliz cumpleaños a la mujer de mi vida, a la madre de mis hijas, a la mujer que me permitió formar una familia como siempre deseé. Por eso y por mil cosas más, te deseo lo mejor en este día. Te amo”, publicó el jugador junto a una foto en el que se ve a la pareja muy enamorada.

