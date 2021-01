Wanda Nara compró ropa de liquidación en Paris: “A ver qué me falta en mi vestidor”

Wanda Nara salió de compras por París (Fotos: Instagram @wanda_icardi)

A un par de días de estrenar nuevo look y anunciarlo en las redes, la modelo que trabaja como manager de su esposo, el jugador Mauro Icardi, salió de shopping por la capital francesa. Instalada en la Ciudad Luz desde mediados del año pasado, dónde el delantero integra el equipo del Paris Saint Germain, Wanda Nara tomó la calle para stockearse con lo que deja la temporada de invierno europea. “Shopping en Paris. Me considero fanática de las compras online… pero una vez cada tanto paso a ver qué me falta en mi vestidor”, escribió la rubia en un posteo que acompañó con un emoticon de carrito de supermercado –tal vez haciendo alusión a la cantidad que planeaba llevar– y una bailarina flamenca –en señal de fiesta y diversión–.

Wanda suele elegir marcas como Luis Vuitton o Gucci (Fotos: Instagram @wanda_icardi)

Feliz, en una de las grandes capitales de la moda del Viejo Continente junto con Milán, Wanda se sacó las ganas de renovar su vestidor con las ultimas tendencias de invierno. Sin embargo, la sorpresa llegó no solo por la marca elegida, sino también por los precios… ¡rebajados! Porque la chica nacida en Flores y criada en Zona Norte puede vestirse de Versace, Gucci, Balenciaga, Chanel, Hermès, Louis Vuitton y Dior, pero cada tanto no se le caen los anillos por lucir prendas más económicas, de las grandes tiendas europeas. En este caso, optó por la española Zara.

Wanda Nara suele elegir accesorios que valen miles de euros (Fotos: Instagram @wanda_icardi)

La mega compañía que en Argentina es accesible, tiene múltiples locales de varios pisos entre la mítica Champs-Élysées, pero también sobre la rue de Rivoli y el boulevard des Capucines de Paris. Y lo que sorprende es que cuando liquida, ¡liquida en serio! Cosa que bien sabe y le confirma Wanda a uno de sus seguidores que hace hincapié en el destino elegido para sus compras. Porque mientras algunos solo se rieron con su expresión “A ver que me falta en mi vestidor” –a una mujer a la que no le falta nada, pero que simplemente le gusta comprar–, otros tantos se percataron de la elección de la tienda y celebraron que buscara buenos precios. Cosa que la empresaria, que vive en una millonaria mansión en la ciudad, no ocultó en ningún momento a través de su posteo… Muy por el contrario: etiquetó a la tienda que produce indumentaria en masa.

La chaqueta elegida por Wanda Nara (Foto: Zara.com)

Entre las prendas elegidas, Wanda lleva un suéter color maíz y una campera tipo motoquera que la tienda vende por 69.95 euros en su página web… Mucho menos que lo que saldría cualquier chaqueta de cualquiera de las marcas de lujo que Wanda suele elegir. Dos artículos que podrían ir bien juntos, pero que la rubia seguramente no tendría ningún conflicto en combinar con sus clásicos jeans, ni con los zapatos o carteras que valen miles de euros y que suelen integrar su nutrido vestidor. Ropa que Wanda usa tanto para salir de fiesta, como para llevar a los chicos al colegio, o incluso para estar de entre casa.

Wanda no duda en remarcar su pasión por las rebajas (Fotos: Instagram @wanda_icardi)

En este sentido, habría que recordar que la modelo y empresaria está despuntando el vicio en Paris después de algunas semanas de vacaciones en nuestra Patagonia argentina, dónde no debe haber comprado mucho. Para Las Fiestas, Wanda estuvo visitando a su hermana Zaira en su campo del Sur. Con Icardi y sus hijos viajó para compartir tardes a caballos, caminatas por la montaña y asados en familia. Fueron de la partida Valentino, Constantino y Benedicto (de su relación con Maxi López), además de las dos nenas que tuvo con Mauro, Francesca e Isabella, e incluso su madre, Nora Colosimo. Zaira Nara, junto a su esposo, el barón Jacob von Plessen, oficiaron de anfitriones con sus hijos, Malaika y Viggo.

