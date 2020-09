Las lágrimas de Agustín Sierra en el “Cantando 2020″ al hablar de la muerte de su padre y su abuelo durante la cuarentena

Las lágrimas de Agustín Sierra al contar que su abuelo y su padre murieron durante la cuarentena

La última gala del Cantando 2020, el martes por la noche, se vivió un conmovedor episodio cuando Agustín Cachete Sierra pasó al frente a escuchar el voto secreto junto a su compañera Inbal Comedi. El puntaje fue el suficiente para pasar a la próxima ronda, el cuarteto, en donde entonarán “La mano de Dios”, de Rodrigo. “Necesito energía para cantar eso”, advirtió el actor que luego pidió la palabra para hablarle al jurado.

“Quiero agradecerle públicamente por las palabras que tuvieron ayer conmigo. La cuarentena es un momento difícil para todos, y en lo personal fue muy dura. El mimo que tuvieron hacia mí fue muy lindo”, dijo Agustín destacando la devolución que Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán le habían dado luego de su performance en el rock nacional.

Ángel de Brito -conductor del certamen junto a Laurita Fernández- le consultó si quería explayarse y el ex Casi Ángeles detalló que su padre y su abuelo fallecieron durante la cuarentena, motivo por el cual no pudo despedirlos como él hubiera querido, acompañado por sus amigos y familiares.

Beto, como apodaban cariñosamente al padre del actor, falleció en abril (Instagram)

“Le quiero mandar un saludo a mi vieja y a toda mi familia que me apoya. Todos tuvimos momentos muy duros. A mí me pasó, lamentablemente. Tuve que despedir a mi padre y a mi abuelo, con un mes de diferencia prácticamente”, indicó el actor e hizo referencia a su participación en el reality musical. “Son cosas difíciles que tocan vivir. Y acá estamos, para crecer, para seguir aprendiendo y divertirnos. Está buenísimo poder mostrar eso, no solo con palabras sino también con hechos. Y uno trata de seguir el ritmo a todo lo que es esto. Es complicado. Además tenemos Sex, nos ven de muchas formas: quizás a la tarde me ven como un niño, acá como soy y en Sex de otra manera muy diferente.

Agustín también contó que cuando sufrió la pérdida de su padre se fue a la casa de su madre -en Pilar- para transitar el dolor acompañados y unidos. Allí estuvo durante dos meses. “Cuando volví a mi departamento (en Capital Federal) me dí cuenta de que no podía estar ahí, con todo lo que estamos viviendo por la pandemia”, detalló y agregó que decidió mudarse a una casa en el mismo barrio en el que vive su madre.

“Estoy cerca de ella, pero desde que arrancó el Cantando no la puedo abrazar y para mí es muy complicado, entiendo que para todos también”, lamentó y agregó: “Pero sí estoy cerca de la familia, que era muy necesario para seguir adelante en un momento así”.

La familia Sierra, en la última Navidad, en diciembre de 2019

Beto, el padre de Agustín Sierra falleció en abril pasado y en aquel entonces, el actor le dedicó un emotivo posteo en las redes sociales en el cual hacía referencia a que no lo había podido despedir como hubiera querido. “Te tuvimos que despedir solos por este coronavirus de mierda, pero te prometo que cuando todo esto pase, vamos a hacer un asado y una fiesta de la puta madre en tu honor. Que en paz descanses, viejito. Te vamos a extrañar muchísimo. Estoy muy triste y no paro de llorar, porque sé que no te voy a ver más para pedirte algún consejo, compartir un asado o ver a la Acadé juntos. La vida sigue y no sé cómo, ahora que no estás. Pero te prometo que voy a poder, que voy a ser fuerte por mí, por mamá y mis hermanos”, escribió Cachete que compartía con su padre la pasión por Racing.

SEGUÍ LEYENDO

Flavio Mendoza presentó un protocolo para la vuelta del teatro con público: “Ya vendí un departamento, la situación es insostenible”

Fuerte descargo de Esmeralda Mitre, luego de que afirmaran que tenía coronavirus: “Me trataron de presunta asesina”

El tierno mensaje de Mica Tinelli a Lisandro López: “Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”

Las lujosas vacaciones de Wanda Nara y Mauro Icardi en un yate de cuatro pisos en Ibiza