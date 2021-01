Vicky Xipolitakis fue eliminada de Masterchef Celebrity y Germán Martitegui la despidió con lágrimas en los ojos: “Sos un ejemplo para mucha gente”

Vicky Xipolitakis no pudo superar la prueba del pato y fue eliminada (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

La prueba a la que fueron sometidos los finalistas de Masterchef Celebrity en el último martes de la temporada no fue nada fácil. Desde el comienzo del certamen, los participantes se habían visto obligados a preparar platos que nunca habían siquiera probado. Pero, esta vez, el desafío que tuvieron que afrontar Sofía Pachano, Claudia Villafañe, el Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis fue extremo. Y, desde el primer momento, la griega mostró serias dificultados.

Después de que Santiago del Moro le hiciera descubrir dos cajas misteriosas, una pequeña en la que había un pato pekin y una más grande que contenía ingredientes difíciles de utilizar como jalapeño, mango, miel, huevos, zapallo, hinojo, batata y melón chino, entre otros, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis les dio las instrucciones. ¿Cuáles eran? Tenían que hacer una preparación utilizando todos y cada uno de los elementos que había sobre sus mesas.

“Lo primero que hice fue taparle la carita porque me da impresión que me esté mirando. No soy una asesina”, dijo Vicky al ver que el pato estaba entero, con cabeza y todo. De hecho, cuando el invitado del día, Andy Kusnetzoff, descubrió al animalito, ella le dijo que así no podía cocinar. Y hasta confesó: “Estoy pensando en hacerme vegetariana”.

Lo cierto es que, a pesar de la impresión que le causaba tener que trabajar con esa pieza de carne, Xipolitakis puso todo su esfuerzo. Pero tuvo un percance cuando se le quemó la piel de las pechugas que había comenzado a cocinar, así que en el camino decidió cambiar de rumbo y hacer un plato con las alas al que denominó: “Pa´ todos”. Sin embargo, pese al vestido de lentejuelas, la liga y las botas fucsia que se puso para deslumbrar a los chefs, esta vez no tuvo suerte.

Después de escuchar la devolución y frente a una intervención de Del Moro, hablando de los prejuicios que había tenido que afrontar cuando muchos dudaron que fuera ella la que cocinara, Vicky se emocionó. “A mí lo que no me gusta es la violencia, porque yo sufrí mucho. Puede ser verbal, física...Perdón, quiero dar alegría”, dijo sin poder contener las lágrimas.

Minutos antes de su eliminación, Vicky habló de los prejuicios (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

La deliberación del jurado no fue simple. “Esto es así, es muy difícil pero hay que encarar la situación”, dijo entonces Martitegui. Y, después de salvar a Claudia y Sofía, llamaron al Polaco, Analía y Xipolitakis para dar a conocer al eliminado. “Quien debe abandonar las cocinas de Masterchef Celebrity es....Vicky”, anunció el chef. Y todos, en mayor o menos medida, empezaron a lagrimear.

Enseguida, la griega aseguró: “Soy la quinta finalista, así que ojalá que los prejuicios no existan más”. Entonces, Donato le reconoció que estaba “muy triste”. Y ella, aunque no lo logró, intentó que el llanto no la embargara mientras decía unas palabras dedicadas a todos los que la habían acompañado en el certamen.

“Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”, dijo Vicky a modo de despedida.

Con los ojos empañados, De Santis continuó destacando las virtudes de Xipolitakis. “Sos muy persona, muy ser humano. Seguí brindando alegría”, le dijo. Y, señalando a Germán, le pidió que se casaran rápido para poder ir todos a la fiesta. Betular, en tanto, agregó: “No va a ser lo mismo porque esa alegría es inigualable. Es genuina. Te voy a extrañar mucho pero estoy muy contento de haberte conocido”.

Entonces le llegó el turno a Martitegui, quien totalmente quebrado la miró a los ojos y le expresó: “Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver. Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinas muy bien, no sé cómo todavía... Pero me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Y ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta”.

La última ocurrencia de Vicky (Video: "Masterchef Celebrity", Telefé)

Con su clásica sonrisa, Xipolitakis comenzó a retirarse del estudio diciendo: “Por favor no sufran”. Y, después de dejar su delantal, le dio lugar a su última ocurrencia. ¿Cuál? Se sacó la liga, se la entregó en mano a Germán y aseguró: “Porque yo sé que me va a extrañar”. Algo a lo que el chef asintió.

