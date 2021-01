El desesperado pedido de Sofía Zámolo por la salud de su mamá

Sofía Zámolo, preocupada por la salud de su mamá

Desde que Sofía Zámolo dio a conocer la triste noticia de que su mamá cáncer de páncreas e hígado, muchos de sus colegas y sus seguidores en Instagram se solidarizaron con ella. “Ya que muchos comparten mi día a día y me preguntan, mi mamá tiene cáncer de páncreas e hígado. Y si bien tengo el alma en pedazos, rezo sin parar y les pido y agradezco sus oraciones pensando en ella, María Cristina Guerrero. Gracias por sus mensajes de amor y de aliento constante. El amor se siente”, escribió en una story de esa red social la semana pasada.

En otro posteo, la modelo se dirigió a su madre: “Fuerza Ma!!! Mi reina y mi pequeña princesa. Te amo tanto Má!!! Gracias por ser ejemplo de amor, bondad, humildad, generosidad. Gracias por darme la vida!!! Ojalá yo sea con Cali una madre como vos fuiste y sos conmigo”. En dicha publicación, recibió el aliento de varios famosos como Mica Vázquez, Silvina Escudero, Mery del Cerro, Celina Rucci, Nico Vázquez, Luli Fernández, Stefi Roitman, Natalie Weber y Carolina Oltra que se sumaron en los comentarios.

Ante la repercusión de su mensaje, horas más tarde decidió grabar un video contando cómo está transitando este momento. “Bueno, no quería dejar de hacer este mensaje para agradecerles a todos por su apoyo incondicional, porque recibí muchos mensajes”. Así como uno comparte todo lo lindo y lo bueno, me salió compartir el momento que estaba viviendo y quiero agradecer porque muchos de ustedes compartieron sus historias de momentos que están viviendo, situaciones que pasaron, experiencias y muchos también con consejos de la fe, desde el rezo que está, la fe está más fuerte que nunca y muchos mensajes de apoyo también como ir a ver al Padre Ignacio”

Pero ahora, la ex panelista de Incorrectas decidió publicar un nuevo pedido a sus seguidores. “Mamá pido por vos y porque no tengas dolor. Por favor sigan rezando por la salud de mi mamá. El rezo unido hace más fuerza. Le pido a Dios y a la Virgen que te abracen y no sientas dolor. Te amo!!!”.

Además, Sofía compartió un breve video de una vela encendida, junto a una estampita de la virgen, una foto con su mamá de pequeña. La modelo es muy creyente y confía en que la fe la ayudará a salir adelante.

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre la modelo se convirtió en mamá por primera vez, junto a su marido, el empresario José Félix Uriburu. El encargado de dar la primicia fue Ángel de Brito, quien además aportó que la beba, de nombre California, pesó 3,490 kilos al nacer, y midió 49 centímetros. El parto fue mediante cesárea, porque la modelo no dilató.

Meses atrás, había revelado que la búsqueda de su primera hija no había sido sencilla. “Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar ‘¿por qué yo no quedo?’. Y te empieza a doler cada vez más”, había contado en diálogo con revista Gente. Si bien no hizo tratamientos de fertilización porque tenía antecedentes de conocidas que habían quedado luego de bastante tiempo, sí se ocupó del tema: tomó vitaminas para preparar su cuerpo y hacía los test caseros de ovulación para saber en qué época del mes tenía más chances de quedar embarazada.

