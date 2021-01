Alberto Martín fue operado de urgencia: “Me sacaron un tumorcito del ojo derecho”

Alberto Martín fue intervenido de urgencia en su ojo derecho

Alberto Martín, el querido actor de 76 años protagonista de éxitos como El sodero de mi vida, fue operado de un tumor en el ojo derecho. Por medio de un audio difundido en el programa Intrusos, el propio artista fue el encargado de dar a conocer el hecho y llevar tranquilidad al público y a la comunidad artística.

Durante “Los escandalones”, su habitual segmento en el clásico ciclo de América TV, el periodista Rodrigo Lussich compartió el audio en el que el actor informaba de su situación. “Pienso que en la operación anduvo todo muy bien, no tuve ninguna molestia, no tuve ningún dolor”, contó el actor, y se refirió al motivo que lo había llevado al quirófano: “Concretamente era un tumorcito que se había alojado en la base del ojo derecho y había que quitarlo o quitarlo”, contó Alberto.

Alberto Martín está participando de los ensayos de La chica del sombrero rosa, una obra que protagonizará junto a Mercedes Carreras y Adriana Salgueiro. Con dirección de Roberto Antier y producción de Aldo Funes, la fecha de estreno está pautada para marzo en el Teatro La Casona. Según narró el galán, a raíz de un accidente de Mercedes, los ensayos se postergaron y allí se realizó la operación.

Alberto Martín durante su defensa a Adrián Suar: “Los actores no nos podemos olvidar lo que hizo por nosotros"

La intervención quirúrgica fue realizada el lunes por la tarde en una clínica privada de la localidad de San Isidro. En relación al resultado, el protagonista de Solamente vos se mostró con cautela y también con optimismo. “Ahora veremos cuál es el resultado de la biopsia, que es lo único que realmente te puede preocupar, pero yo soy positivo en eso”, señaló el actor

Posteriormente, en su cuenta de Instagram, Luis Alberto Di Feo -el nombre real del actor- compartió el segmento del programa y se refirió a la operación. Allí le tributó “infinitas gracias al Doctor Santiago Vivante y a su gran equipo” y destacó el humor con el que Lussich y el resto de los intrusos habían tratado el tema. “No es la solución de la vida... pero con un poco de humor se hace más llevadera”, resumió Martín, y le dedicó unas palabras al periodista: “El humor para mí es una víscera, no se enseña ni se aprende... se tiene! y vos la tenés”, escribió, y mencionó a Lussich.

Durante la etapa más cerrada de la cuarentena, en la que la actividad artística estuvo absolutamente restringida, el actor se enfocó en sus redes sociales. Allí se reencontró con la cocina, una pasión que lo acompañó desde siempre: cabe recordar su ciclo La cocina de Racing, donde juntó su amor por la televisión y la comida con el que siente por la Academia.

Alberto Martín participó de recordadas tiras como El sodero de mi vida o Los secretos de papá

En aquel contexto pandémico, el actor realizó una encendida defensa de su colega Adrián Suar, cuando el gerente de programación de El Trece vivió el quiebre de su productora Pol-ka: “No nos podemos olvidar todo lo que hizo por la industria de la televisión, el cine y por las producciones que realizó en el teatro. Tenemos que ser respetuoso por un tipo que ha hecho tanto por la industria del espectáculo”, reflexionó con cierto enojo el actor.

Alberto participó en recordados ciclos de la productora, como Los ricos no piden permiso o Los secretos de papá y manifestó su gratitud respecto a la capacidad de Suar para rescatar a artistas cuyas trayectorias estaban algo olvidadas. “Los actores no podemos olvidar lo que hizo Adrián Suar por muchos de nosotros, que prácticamente estábamos en el geriátrico”, agregó Martín en una entrevista con Jorge Rial en Intrusos. “Suar sacó a un montón de gente a la que me incluyo que no estábamos trabajando, que habíamos dejado de pronto de ser galanes o comediantes”, agregó.

