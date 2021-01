El difícil momento de Rocío Quiroz luego de que el temporal le volara el techo de su casa: “¿Ahora cómo seguimos?”

Rocío Quiroz

No es un día fácil para Rocío Quiroz. Tras el fuerte temporal que azotó la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, su vivienda en Chascomús sufrió graves daños.

“Cuando no encontrás respuestas, cuando decís ¡por qué? Hoy es un día muy triste, un día sin ganas de nada. Lo importante es que estamos todos bien, el susto. ¿Y ahora? Cómo seguimos. La verdad muy mal”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Y luego siguió: “Viste cuando decís: ‘¿Por qué?’. Viste cuando a uno le cuesta todo y pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y ¡nos pasa esto! ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien, los nenes, Almita, el Torra y su familia que estaban con nosotros. ¡El susto! ¡El miedo! El no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, ¡una explosión muy grande!”.

Angustiada, la participante del Cantando 2020 continuó su descargo por esa red social: “Cuando uno no le desea el mal a nadie, cuando no molestamos, cuando sólo pensamos en nuestra familia, nos pasa esto...Qué triste, pero vamos a salir de esta, amor, y yo sé que vamos a poder tener mucho más, sé todo lo que cuesta pero ¡lo importante de todo esto es que somos más fuertes de lo que piensan!”. Por último, Rocío agradeció a quienes estuvieron con ella en este momento tan difícil.

El descargo de Rocío Quiroz tras el fuerte temporal que azotó su vivienda

El descargo de Rocío Quiroz tras el fuerte temporal que azotó su vivienda

A su vez, la cantante compartió un video de las consecuencias que dejó el terrible temporal, en el que se puede ver la dimensión de los destrozos.

Un temporal voló el techo de la casa de Rocío Quiroz

Tras dar a conocer este lamentable episodio, Ángel de Brito confirmó la ausencia de la participante en el reality de ElTrece. “Esta noche, @RocioQuiroz no estará en el #cantando2020 será reemplazada por su Coach. El temporal le voló el techo de su casa provocando grandes daños. Esta muy angustiada. Ojalá pueda volver pronto”, escribió el periodista.

Lamentablemente, este episodio ocurre en medio de las instancias finales del certamen, al que solo le restan cinco programas. La cantante participa junto a Rodrigo Tapari, y su deseo es coronarse campeona. La pareja se incorporó al concurso de canto en octubre, luego de que ella participara del mega musical de Las Elegidas del Cantando junto a Karina La Princesita, La Bomba Tucumana y Ángela Leiva. Tras ver su actuación, el propio Marcelo Tinelli pidió que Quiroz se incorporara al certamen. “Qué bien canta. Me gusta para el Cantando 2020”, escribió en su cuenta de Twitter. El ex líder de Ráfaga, por su parte, había cantando en una gala junto a Gladys La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo.

En estas últimas galas del reality, los participantes que competirán con ellos para ganar el certamen son Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, Miguel Ángel Rodríguez, Cachete Sierra, Lissa Vera y Tyago Griffo, y Dan Breitman.

Rocío Quiroz y Rodrigo Tapari en el Cantando 2020

En una entrevista para Teleshow , Rocío había revelado cómo fueron sus comienzos en la música. “En Pasión canta, en 2012, gané un concurso donde había 700 participantes, y yo era la número 11. Habíamos ido temprano con mis viejos y nada, muchos nervios: era la primera vez que iba a un casting, entré y canté dos temas a capela. ´No me van a llamar´, le decía a mi mamá. Pasó más o menos un mes, me llaman y me dicen que había quedado adentro del casting, y que me tienen que presentar”.

SEGUÍ LEYENDO

Rocío Quiroz: la dura historia de vida de la gran sorpresa de la última gala del Cantando 2020

Se conoció la segunda participante confirmada para la nueva edición de Masterchef Celebrity

Diego Poggi se arrepintió de publicar el doloroso mensaje que le escribió su padre cuando le contó que tenía novio: “Exploté de la peor manera”