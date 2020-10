Rocío Quiroz, cerca de sumarse al Cantando 2020 luego del show de Las Elegidas junto a Karina La Princesita, La Bomba Tucumana y Ángela Leiva

El show de Las Elegidas (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Con el debut de Masterchef Celebrity en la pantalla de enfrente, por Telefe, la producción del Cantando 2020 apostó a un mega musical en la emisión del lunes por la noche. Ya desde la previa, Marcelo Tinelli -presidente de LaFlia- había utilizado su cuenta de Twitter para promocionar el show que darían Karina La Princesita, La Bomba Tucumana, Rocío Quiroz y Ángela Leiva.

“Imperdible esta noche el Cantando 2020. Este cuarteto es histórico. El ensayo fue espectacular. Vamooooos”, escribió el animador que apoyó al programa desde su casa. Pasadas las 23 horas, los conductores del certamen, Laurita Fernández y Ángel De Brito presentaron el show que realizaron las artistas en la pista más famosa del país.

En el musical de Las Elegidas del Cantando, cada una de las cantantes entonó uno de sus éxitos y lograron realmente un espectacular show en vivo. Luego, comenzó a sonar en el estudio La pollera amarilla, popular canción de La Bomba Tucumana, y se sumaron al baile Moria Casán, Lourdes Sánchez, y Laura Fidalgo.

“Para Marcelo Tinelli que lo amo. Mi amor, te amo”, dijo Gladys. Después fue el turno de Corazón mentiroso, de Karina. Para finalizar, Ángela Leiva cantó a capella Amiga traidora e invitó a sus colegas a sumarse y terminar el show con Amor de la salada, de Rocío Quiroz.

Tres las cuatro mujeres que participaron del show, ya forman parte del Cantando 2020: Karina La Princesita integra el jurado, mientras que La Bomba Tucumana y Ángela Levia son participantes. Quiroz, por su parte, se sumó al ritmo de tres junto a Claribel Medina y su hija. Sin embargo, el propio Tinelli fue uno de los primeros en pedir que la cantante se incorpore al certamen. “Qué bien canta. Me gusta para el Cantando 2020”, escribió en su cuenta de Twitter.

El tuit de Marcelo Tinelli pidiendo la incorporación de Rocío Quiroz al Cantando 2020

En la gala de anoche también se presentó Rodrigo Tapari -ex líder de Ráfaga-, quien cantó junto a La Bomba y su hijo Tyago Griffo. La cantante se mostró muy conmovida con la historia del músico. “Fue un honor cantar con Rodrigo, me siento muy identificada con todo. Adoro que sea mi amigo de mi hijo, es un grande. No saben lo maravilloso que es este ser humano”, dijo sobre su colega.

“Me siento muy identificada con él porque creo mucho en Dios y él también. Y antes de salir a escena oramos por ustedes, por nosotros y por la gente que esta sufriendo. Yo perdí 3 o 4 seres queridos muy amados míos, que tocaron conmigo y sus voces quedaran conmigo en los discos de La pollera amarrilla”, agregó Gladys recordando a sus series queridos que fallecieron por coronavirus durante la pandemia.

Tras la presentación de Rodrigo Tapari, la producción del Cantando 2020 analiza la posibilidad de que se incorpore al certamen junto a Rocío Quiroz, quien también generó muy buena repercusión en el público luego de sus participaciones.

Ángel De Brito deslizó la posibilidad de que Rocío Quiroz se sume al Cantando 2020 junto a Rodrigo Tapari, ex líder de Ráfaga

