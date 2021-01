Diego Poggi se arrepintió de publicar el doloroso mensaje que le escribió su padre cuando le contó que tenía novio: “Exploté de la peor manera”

Diego Poggi hizo pública una pelea con su padre

Diego Poggi vivió una situación familiar complicada y decidió hacerla pública para hacer catarsis. Muy activo en las redes sociales, el periodista del canal Todo Noticias especializado en tecnología utilizó su cuenta oficial de Twitter para contar un diálogo que tuvo con su padre.

El conductor publicó una captura de pantalla en la que se veía una conversación por WhatsApp con su papá. Desde su teléfono, le envío un mensaje de audio y transcribió el contenido: “Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Qué tipo agradable”.

Al enterarse de la noticia, su padre reaccionó mal y le respondió con un doloroso mensaje: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”. Esta publicación, que dejaba al descubierto esta interna familiar de Poggi, tuvo una enorme repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Este mensaje de Diego Poggi se viralizó en las redes

El joven escribió un hilo de mensajes en los que contaba cómo había tomado las palabras de su padre. “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!”, señaló Poggi. A continuación dejó otro mensaje explicando por qué decidía hacerlo público: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

Más tarde, el periodista Ángel de Brito le escribió un mensaje por WhatsApp a su colega para preguntarle sobre la polémica que se generó sobre este tema. En su programa Los Ángeles de la Mañana que se emite por la pantalla de El Trece, leyó el mensaje que le envío Diego, arrepentido de haber contado este conflicto familiar en Twitter: “Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó”.

Además, el periodista manifestó: “Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia”.

Tras leer el mea culpa de Poggi, De Brito realizó una interesante reflexión sobre este tema: “Solo una persona gay puede saber el desprecio que puede sufrir de un padre en este momento o en toda la vida. Y solo una persona que está expuesta y trabaja con las redes puede entender esto de exponer”.

Durante el debate, la panelista Cinthia Fernández también defendió a Poggi por exponer esta interna familiar que forma parte de su vida íntima: “Es individual y a veces es hasta terapéutico. ¿Por qué uno comparte cada cosa de su vida y no puede compartir también las cosas que nos hacen reales? No siempre estamos con una sonrisa”.





