Se conoció la segunda participante confirmada para la nueva edición de Masterchef Celebrity

La segunda temporada de Masterchef Celebrity comenzará en marzo

Falta apenas una semana para que se termine la primera edición de Masterchef Celebrity, el reality de Telefe que atrapó a la audiencia logrando picos de más de 20 puntos de rating. Por este motivo, el canal ya está preparando una nueva temporada que iguale o supere los números de la anterior. Y para esto, ya comenzaron a convocar a diversas figuras reconocidas, entre las cuales se encuentra Carmen Barbieri, la primera en confirmar su participación hace algunos días. “Estoy muy feliz de estar en el programa. Primero que nada, porque es trabajo. Me pone feliz que hayan pensado en mi. Y segundo, porque es cocina. Y la cocina es arte”, había asegurado la artista.

Ahora, se conoció el nombre de la segunda convocada. ¿Quién es ella? Flavia Palmiero. La conductora contó la feliz noticia en su Instagram. “Con mucha alegría. Les confirmo hoy que formaré parte de la segunda temporada de Masterchef. Allá vamos !!! Y ya estamos practicando !!!! Que linda oportunidad. De estar en la tele 2021. Con un formato tan lindo !!!”, escribió. Y agregó: “Si aprendo a cocinar yo, lo puede hacer el que quiera jajaja de verdad!! en la cuarentena compartí mucho de cocinar con Uds. y me encanto ! Nos estamos viendo ! Gracias por la convocatoria! Los leo !!”.

La foto con la que Flavia Palmiero confirmó que participará de la nueva edición de Masterchef Celebrity (@flapalmiero)

Durante la cuarentena estricta, Flavia había revelado a Teleshow que se inclinó aún más por la cocina. A la hora de comer, contó que pone en funcionamiento el entusiasmo elaborando platos sabrosos. En su caso, siempre se preocupó por comer sano y no tentarse con la comida chatarra, y en tiempos de aislamiento no rompió con este mandato.

Otra de las personalidades de las cuales se confirmó su presencia en la nueva edición del certamen es Juanse. Santiago Del Moro, el conductor del programa, le dio la bienvenida en Twitter antes de que su incorporación se hiciera oficial: “El gran Juanse!!! Bienvenido a #MasterChefArgentina 2!!!”, escribió. La segunda temporada se comenzará a grabar en febrero y saldrá al aire a partir de marzo.

Sin embargo, mientras tanto los seguidores del programa están en vilo por la gran final que se emitirá el próximo lunes 18 de enero, aunque fue grabada en los estudios de Martínez el pasado 23 de diciembre. En diálogo con La Once Diez, Damián Betular había asegurado de que no hay chances de que se filtre el ganador. “Se hizo absolutamente todo para que la mayoría de las personas se enteren ese mismo día qué es lo que va a ocurrir”, señaló. Por otra parte, en Cortá por Lozano, Marcelo Polino explicó que para la recta final del ciclo no utilizarán el tradicional esquema de juego con días de pruebas y estrellas con beneficios sino que a partir de este lunes comenzarán a implementar un nuevo diagrama.

Cabe destacar que en la última gala de eliminación el jurado decidió que ninguno de los participantes se quede afuera de la instancia final, por lo que los que competirán por ganar el certamen son Sofia Pachano, Claudia Villafañe, Belu Lucius, el Polaco, Analía Franchín y Vicky Xipolitakis. “El nivel que vimos de profesionalismo, de compromiso, de ganas de terminar, la pasión que le pusieron, hace que todos hoy se merezcan pasar a la final”, había expresado Germán Martitegui. Quien se corone campeón, recibirá un trofeo y un millón de pesos en efectivo, pero de todas formas los finalistas del concurso también tendrán su premio: obtendrán un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess junto con el ganador.

