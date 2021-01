La reacción de Dalma Maradona luego de que Rocío Oliva hablara de “amenazas”

Dalma Maradona

La guerra entre Dalma Maradona y Rocío Oliva parece no tener fin. Tras los fuertes tuits de la hija del astro del fútbol, en donde la acusaba de hacer prensa con su familia y le advertía que iba a empezar a hablar de la suya, la panelista de Polémica en el Bar salió a responderle.

“Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá ¡NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... ¡No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”, había escrito Dalma. Y la respuesta de Oliva no se hizo esperar.

“Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: ´Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas’. Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio. Son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada”. Y añadió: “Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”, le aclaró la ex de su padre.

Ante estos dichos, la hija mayor de Claudia Villafañe volvió a reaccionar y se manifestó nuevamente por la red social de pajarito, dejando nuevamente entrever que la exposición de Oliva en los medios es gracias a que habla de su familia. “De todas las respuestas armadas de ALGUNOS de mis twits, rescato tu AÑO DE CARRERA EN LOS MEDIOS GRACIAS A TU TALENTO, por eso mismo imagino que no es necesario seguir nombrándonos... Probá a ver qué pasa un mes en tu laburo de tele sin nombrarnos”, escribió.

La reacción de Dalma Maradona tras los dichos de Rocío Oliva

Cabe destacar que en las últimas horas quien también se manifestó por Twitter fue su hermana Gianinna. La ex pareja del Kun Agüero celebró haber podido rescatar un archivo de imágenes familiares y chats antiguos que había intercambiado con su padre hace algunos años. Todo el material se encontraba en un celular que había dejado de usar hace varios años. Cuando se lo comunicó a sus seguidores, lo hizo haciendo alusión a la popular serie Revenge en la que una mujer busca revancha luego de un violento episodio que sufrió. Según indicó Gianninna, son distintas fotos que fueron tomadas en abril de 2014. “Que la cuenten como quieran”, escribió la hija de Diego Maradona, y agregó una popular frase que lanzó su padre cuando era director técnico de la Selección argentina: “LTA” (“la tenés adentro”, dijo al periodista Juan Carlos Toti Pasman”).

La mamá de Benjamín también encontró en su celular viejo una conversación que mantuvo con su padre años atrás, cuando el ídolo vivía en el exterior y había diferencia horaria. Allí, el entonces futbolista le plantea a su hija algo que le quitaba el sueño por esos días: por qué el técnico había puesto a su nieto de arquero, quien por ese entonces era un niño. “No importa cuándo leas esto: el hombre más gracioso del mundo. ‘No pude dormir por eso’”, escribió junto al chat en el que se ve el diálogo con su padre.





SEGUÍ LEYENDO

La respuesta de Rocío Oliva a Dalma Maradona: “Suele manejarse con amenazas”

Gianinna Maradona compartió un chat inédito que mantuvo con Diego, años atrás: “No pude dormir por eso”

Claudia Villafañe contó por qué decidió seguir en Masterchef Celebrity tras la muerte de Diego Maradona: “Mis hijas me dijeron que no era justo que me fuera”