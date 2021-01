La respuesta de Rocío Oliva a Dalma Maradona: “Suele manejarse con amenazas”

La respuesta de Rocio Oliva a Dalma Maradona - Parte 1 (Video "Polémica en el Bar" - América)

En la mañana del lunes, los dichos de Rocío Oliva en Informados de Todo, por América, no pasaron desapercibidos. Es que la ex pareja del Diez había revelado el motivo de la ausencia de Diego Maradona en la boda de Dalma. “No fue porque no invitó a las hermanas. A mí me dijo: ‘¿Para qué voy a ir yo? Voy a estar más solo, no conozco a nadie. ¿De mi familia quién va a estar? ¡Nadie!”. Encima, no puedo ir con mi mujer… ¿A qué voy a ir?’. Mis palabras fueron directamente hacia Dalma, face to face: ´Por mí, no te preocupes que tu papá va a ir´”, recordó Rocío.

Ante estas declaraciones, la autora de Hija de Dios: No es el Diego, es mi papá salió a responderle furiosa. “No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA, para qué ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá ¡NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... ¡No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”.

Y continuó: “En Dubai yo estuve con (él) y sin vos! Porque esos 7 años de los que hablás tuvieron varias intermitencias... No me molesta que hablen de mi casamiento, ¡me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papá o no!”. La última vez que viajé yo era la que desayunaba todos los días con él... Y vos ‘estabas’ ahí... En vez de contar las veces que viajé yo, preocupate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubai”.

Por otro lado, la hija de Claudia Villafañe le echó en cara a Oliva su exposición en los medios sobre el tema. “Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABLAR DE LA TUYA... Me pudriste...”, le advirtió. Y concluyó: “Claramente preferiría no hablar de nada, ¡pero es AGOTADOR escuchar mentiras todos los días! ¡Y en general todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar! Desde un abogado hasta una ex u otra diciendo a quién amó y a quién no #DIGNIDAD”.

Tras este fuerte descargo, ahora llegó la réplica de Oliva, quien se defendió en Polémica en el Bar, programa del cual participa como panelista. “Yo no insisto, salieron los audios de Diego diciendo: ´Yo no fui al casamiento de mi hija porque no invitaron a mis hermanas’. Yo lo que hice hoy a la mañana fue repetir lo mismo, voz autorizada de Diego vía un audio, así que no creo que nadie se pueda ofender por algo que dijo Diego, no lo dije yo”, comenzó diciendo.

Y siguió: “No me puede poner un bozal porque todo lo que yo hablé con Diego si quiero decirlo lo digo, y si no, no, es un tema aparte”. Por otra parte, agregó: “Después el tema de si yo puedo hablar de ella, de la hermana, de la mamá, yo estoy hace un año trabajando gracias a Dios en los medios, o sea que esto no es de ahora”.

En relación a la acusación de Dalma sobre por qué no fue a visitarlo al cementerio, Oliva aclaró: “Al cementerio no puedo ir porque solamente pueden entrar los familiares directos”. Y, sobre la advertencia que la hermana de Gianinna le hizo sobre hablar de su familia, la panelista expresó: “Calculo que es una amenaza, no sé, pero yo no creo que pueda hablar de mi mamá porque no la conoce, no me preocupa. Pero son un poquito de manejarse así, siempre con el tema de la amenaza atrás, yo no digo nada”.

La respuesta de Rocio Oliva a Dalma Maradona - Parte 2 (Video "Polémica en el Bar" - América)

En cuanto a su estadía en Dubai, la ex de Maradona expresó: “Estábamos todos en la misma casa, mi vida era igual cuando estaban ellas que cuando estábamos solos”. Acto seguido, Matías Alé le preguntó cuando fue el quiebre de su relación con las hijas del Diez. “No, pero no es conmigo, es con el que se meta, con (Matías) Morla, con (Verónica) Ojeda, con Jana (Maradona), todo lo que se ponga adelante se lo llevan puesto. Ahora Dalma se enojó por lo que yo dije del casamiento, pero yo repetí lo que dijo el padre, nada más”, concluyó.

