Dalma Maradona furiosa con Rocío Oliva: “No hablés más de mi familia porque empiezo a hablar de la tuya”

A más de un mes de la muerte de Diego Maradona, su entorno más cercano sigue generando polémica: en esta oportunidad, se dio un nuevo cruce entre Rocío Oliva y Dalma Maradona. La controversia se originó por los dichos de la ex novia del Diez en Informados de Todo, el ciclo que hoy comenzó a conducir Horacio Cabak con Sofía “Jujuy” Jiménez en reemplazo de Guillermo Andino.

En un momento, el panelista Luis Ventura le consultó a la panelista de Polémica en el bar: “¿Por qué (Diego) no fue al casamiento de Dalma?”. A lo que Oliva contestó: “Porque no invitó a las hermanas. A mí me dijo: ‘¿Para qué voy a ir yo? Voy a estar más solo, no conozco a nadie. ¿De mi familia quién va a estar? ¡Nadie!”. Encima, no puedo ir con mi mujer… ¿A qué voy a ir?’. Mis palabras fueron directamente hacia Dalma, face to face: ´Por mí, no te preocupes que tu papá va a ir´”, recordó Rocío.

Molesta con los dichos de la ex pareja de su papá, la actriz le salió al cruce en Twitter: “No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA, para qué ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora... Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá, mi hermana y a mí, ¿no? Y encima mintiendo...”.

También en ese mismo ciclo de América, Oliva contó cuántas veces vio a las hijas mayores del ex DT de la Selección. “En Dubai a Dalma la he visto dos veces y a Gianinna, una vez en los siete años que viví con Diego allá”. En relación a este punto, Dalma también le respondió: “En Dubai yo estuve con (él) y sin vos! Porque esos 7 años de los que hablás tuvieron varias intermitencias... No me molesta que hablen de mi casamiento, ¡me molesta que hables vos QUE NO TENES IDEA si yo resolví ese tema con mi papá o no!”. Y continuó: “La última vez que viajé yo era la que desayunaba todos los días con él... Y vos ‘estabas’ ahí... En vez de contar las veces que viajé yo, preocupate por acordarte lo que hacías vos cuando estabas en Dubai”, le recriminó.

No conforme, la autora de Hija de Dios: No es el Diego, es mi papá le echó en cara a Oliva su exposición en los medios sobre el tema. “Una semana hablando del velorio en la tele y no lo fuiste a ver ni una vez al cementerio... NO HABLES MÁS DE MI FAMILIA PORQUE EMPIEZO A HABLAR DE LA TUYA... Me pudriste...”, le advirtió. Y concluyó: “Claramente preferiría no hablar de nada, ¡pero es AGOTADOR escuchar mentiras todos los días! ¡Y en general todos los que hablan en nombre de mi papá me dan ganas de vomitar! Desde un abogado hasta una ex u otra diciendo a quién amó y a quién no #DIGNIDAD”.

Cabe recordar que, hace unas semanas, Rocío enfrentó a Guillermo Coppola al aire por no haber podido ingresar al velatorio de Diego Maradona. “Le reventé el teléfono a llamados y nunca me contestó”. En Fantino a la tarde, el ex representante señaló: “Yo no la conozco. Me molesta que diga que me rompió el teléfono. Tuve 1700 mensajes sin contestar. Después me dijo que me gritó para hacerla entrar. Pero yo no tenía ese poder. Además no la escuché; si no, lo hubiese intentado. Vi que había una maraña de periodistas con alguien, pero nunca supe que era ella”.

