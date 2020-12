Guillermo “El Pelado” López habló sobre sus ganas de convertirse en papá: “La idea es que sea pronto porque sino voy a hacer el abuelo del niño”

El "Pelado" López comienza el 2 de enero su programa radial en Pinamar

A pesar de la pandemia que atravesó este 2020, Guillermo El Pelado López tuvo un año laboral bastante intenso. Como desde hace ya 12 años, siguió con la conducción de Ranking Yenny en La 100 -todos los sábados de 9 a 13- y en agosto emprendió un nuevo desafío volviendo a la pantalla chica con Santo Sábado junto a Soledad Fandiño en América, con quien desmiente tener una mala relación. “Tanto con ella como con el resto del equipo hemos armado un lindo grupo, seguimos en el verano”, explicó. Ahora, a partir del próximo 2 de enero también estará al frente de su ya clásico Las tardecitas del señor López, por la FM Estudio Playa.

El "Pelado" López conduce "Santo Sábado" con Soledad Fandiño

Pero esta no será una temporada más de su programa radial de verano: tendrá el condimento especial que volverá a trasmitirse desde el Balneario CR, el histórico lugar donde Juan Alberto Badía inició la radio en Pinamar y que en 2017 compró el ex CQC. “Es muy lindo porque es un parador que voy hace muchos años, volver al punto de partida donde Badia inició su aventura en Pinamar en 1994, me pareció muy lindo y además es un lugar más resguardado”, expresó sobre la locación y teniendo en cuenta la pandemia, para evitar concentraciones de gente. “Nos hemos transformado en un clásico del verano pinamarense”, agregó, aclarando que la radio también llega a localidades cercanas como Villa Gesell, Valeria del Mar y Ostende.

En el plano personal, el Pelado llegó a casarse por civil en marzo pasado justo antes de que el presidente Alberto Fernández declare la cuarentena obligatoria, aunque la ceremonia por Iglesia, pautada para abril, no pudo llevarse a cabo. “Por el momento estamos en pecado porque no pudimos hacer la parte religiosa”, dijo entre risas, pero agregó: “Tenemos la fiesta pendiente, que será de reencuentro. Mi deseo primero es que termine esta pesadilla y el día que se pueda hacer, será doble festejo”, aseguró.

En este sentido, el confinamiento lo encontró en su mejor momento con Nella Ghorghor, su pareja desde hace ya dos años y con quien tiene la intención de convertirse en padre. “Tuvimos una luna de miel eterna, guardados en casa, y tenemos la idea de ser padres relativamente pronto porque sino voy a hacer el abuelo del niño”, dijo en tono de broma, y reveló: “Nunca me había sucedido lo que me sucede con Nella, no fantaseaba con el casamiento, pero con ella me dio ganas de hacerlo y lo mismo me pasa con el hecho de formar una familia”.

Guillermo "el Pelado" López y su esposa, Nella Ghorghor (Foto: Gustavo Gavotti)

Sobre la crítica situación que vivió el país y el mundo con la pandemia del coronavirus, se siente afortunado. “Tener comodidades para atravesar este tiempo guardado en casa es ser un privilegiado. Vengo de una clase media justita y tengo muy claro cuando sobra hay que agradecer”. En este sentido, cuenta que aprovechó la cuarentena para disfrutar del tiempo con su mujer y hacer maratones de series. “Traté de disfrutar del tiempo, que es lo más importante de todo”, expresó.

En esta línea, espera que la pandemia pase pronto y, al ser consultado por la vacuna, expresó: “Estoy en una situación de observación, de ver qué pasa. Tengo una sensación de incertidumbre. Pero sé que hay que hacer lo que dicen los médicos. A favor de la medicina siempre y si hay que vacunarse me vacunaré para que termine esta pesadilla”.

Notero y conductor ícono de CQC, es inevitable preguntarle sobre su relación con su mentor, Mario Pergolini. “Es un tano cabrón, pero conmigo ha sido extremadamente generoso, nunca tuve una diferencia. Incluso participó de un video en mi casamiento”, aclaró. Sobre Andy Kusnetzoff, desmintió tener una mala relación, pero sí admitió haber tenido diferencias en el pasado: “Tenemos muy buena relación, entre un poco a reemplazarlo, y no tenía mucha onda conmigo y yo tampoco le daba bola a él. Pero un día tuvo un gesto muy lindo, me tiró buena onda en 2015 en un evento de Telefe. Y el año pasado, Andy me invitó a su programa y contamos la historia y fue un buen mensaje de dos personas que aclararon las cosas. Nos hemos mensajeado para cumpleaños; no somos amigos, pero tengo un buen vínculo y una comida pendiente”.

El "Pelado" López cuando hacía la conducción de CQC

En un ambiente en el que confiesa que “hay gente que está muy mareada y confundida”, confesó no tener muchos “amigos del medio”, por eso sorprende al revelar su amistad con Fede Bal. “Soy muy amigo de Fede, en este año tan duro que tuvo, estuve muy cercano a él, no lo conté porque no es mi perfil”. Cabe recordar que a principios de año el actor contó que padecía cáncer en el intestino, enfermedad que afortunadamente ya superó.

En el plano laboral, el Pelado sabe que también es un afortunado porque el 2021 lo comenzará haciendo su clásico programa radial en Pinamar. “Es la compañía del verano para la gente, tratamos de mantener la esencia”, dice sobre la radio que comenzó Badía, a quien él considera un referente tanto en lo personal como en lo profesional. “Se dio naturalmente que terminamos siendo como una sucesión de lo que el hacia sin buscarlo”. Además, continuará como conductor en la 100 y en América, donde además del programa de los sábados por la noche, sumará durante el verano un especial que se emitirá los domingos, Santo especial.

Con los pies en la tierra, siempre recuerda el consejo que Pergolini le dio en sus inicios en CQC. “Me sentó en su oficina y me dijo que me iban a pasar un montón de cosas, que me iban a decir que era rubio de ojos celestes, pero si vos te crees que eso es verdad, estás perdido”, le dijo.

SEGUÍ LEYENDO

Guillermo López: “Nunca choqué ni me levantaron un programa”

Guillermo “el Pelado” López relató el robo que sufrió con su esposa: “Fue un momento espantoso”