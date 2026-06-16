Honduras: mantienen Alerta Verde en el Golfo de Fonseca por fuerte oleaje

Copeco alertó que el mar podría acercarse a viviendas, negocios, estructuras turísticas y construcciones temporales durante la marea alta entre el lunes y el miércoles.

La Alerta Verde rige para toda la franja costera del Golfo de Fonseca desde la tarde de este lunes y durante las siguientes 48 horas, según informó la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), por condiciones marítimas adversas en el sur de Honduras.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), aumentará la energía del oleaje en las costas del sur de Honduras, con riesgo para pescadores, navegantes y residentes de comunidades cercanas al litoral.

Las olas podrían alcanzar alturas de entre tres y cuatro pies, mientras que el intervalo entre cada una superará los 15 segundos. Según los especialistas, esa característica hace que las olas acumulen más energía al acercarse a la costa y aumenten la fuerza con la que rompen sobre la playa.

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Cómo evolucionará el oleaje

La situación podría intensificarse durante el martes, cuando los pronósticos señalan que el tiempo de arribo entre olas podría superar los 18 segundos. Ese fenómeno favorece un oleaje más potente, capaz de avanzar con mayor fuerza sobre las áreas costeras y provocar inundaciones temporales en sectores vulnerables.

Las autoridades de protección civil de Honduras alertan sobre el riesgo de inundaciones, ya que se prevé que esta tarde incremente el oleaje y las mareas en el Golfo de Fonseca./(COPECO)

A ese escenario se suma un fenómeno astronómico. La Luna se encuentra en fase de Luna Nueva y en perigeo, es decir, en el punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita. Esa combinación genera las denominadas mareas vivas, caracterizadas por un ascenso superior al habitual del nivel del mar.

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Como consecuencia, las autoridades advirtieron que el agua podría acercarse a viviendas, negocios, estructuras turísticas y otras edificaciones ubicadas cerca de la playa. También señalaron que algunas champas y construcciones temporales podrían ser alcanzadas por el mar durante los períodos de marea alta previstos entre la tarde de este lunes y la tarde del miércoles.

Recomendaciones para la población

Ante esta situación, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) pidió a la población evitar ingresar al mar durante los momentos de mayor actividad del oleaje, especialmente a partir de las 2:00 de la tarde y hasta que las condiciones marítimas vuelvan a la normalidad.

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La institución también recomendó reforzar las medidas de seguridad para quienes desarrollan actividades pesqueras o utilizan embarcaciones pequeñas en aguas del Golfo de Fonseca, por el aumento de los riesgos para la navegación.

Copeco pidió extremar la vigilancia sobre niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables, y mantener atención a los informes oficiales en la región sur del país.

Las autoridades sugirieron no instalar ni permanecer en estructuras temporales ubicadas demasiado cerca de la línea costera, ya que las mareas podrían alcanzar zonas que habitualmente permanecen secas, ocasionar daños materiales o poner en peligro la integridad de las personas.

También pidieron especial vigilancia sobre niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables que frecuentan playas y zonas recreativas cercanas al mar, ya que el fuerte rompimiento de las olas puede representar un peligro.

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Copeco indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas y meteorológicas en la región sur del país y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de protección civil y las autoridades locales para prevenir incidentes. de momento no se reportan afectaciones de ningún tipo.