"De repente, en la radio me boludeaba y no entendía cuál era el tema. Entonces, cuando me lo cruzaba yo me le plantaba: no es que él llegaba y yo no hacía nada. Si este flaco dice de mí sin conocerme. No iba a entrar en discusión, pero me plantaba. Yo no decía nada porque me bardeaba, pero estaba caliente", contó el ex cronista.