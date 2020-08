Guillermo “el Pelado” López relató el robo que sufrió con su esposa: “Fue un momento espantoso”

El Pelado López y su esposa fueron asaltados (Audio: "Por si las moscas" - Radio La Once Diez)

Hace algunos meses que el tema de la inseguridad volvió a estar en la agenda mediática y también en la mira de los políticos: el propio presidente, Alberto Fernández, dijo que el Gobierno va a “dar batalla” contra este problema. Los hechos delictivos en la vía pública se ven diariamente en televisión y los portales, y recientemente tuvo lugar uno que adquiere particular relevancia porque la víctima, en este caso, fue Guillermo el Pelado López.

El conductor brindó una entrevista al ciclo Por si las moscas, por Radio La Once Diez, en la que habló sobre la necesidad de encontrar un momento de “distensión” en la televisión, entre tantas noticias duras. Sin embargo, terminó recurriendo a una fuerte historia ocurrida durante la cuarentena, cuando él y su esposa, Nella Ghorghor, fueron asaltados mientras hacían take away.

“Me ha pasado hace poco que estacioné el auto para esperar un pedido. Cometí el error de dejar la ventana abierta: para darte un ejemplo, unos tres o cuatro dedos. Me puse a mirar el celular, como hacemos todos cuando esperamos algo, y en ese instante me robaron”, contó El Pelado López.

Según su relato, el delincuente simulaba cubrir un arma con una bolsa: “Nos amenazaba y obviamente vos pensás ‘quizás en la bolsa no tiene nada, arranco y me voy’. Pero quizás tiene…” El conductor contó que le dieron el dinero que tenían encima: “Pasamos de un momento desagradable, de esperar una rica comida con mi mujer, a no saber en qué terminaba”.

Y concluyó: “Por suerte… Siempre terminamos diciendo ‘por suerte no pasó nada más que perder un poco de plata’”.

El conductor y la productora se casaron el 13 de marzo pasado

El carismático conductor, que hace más de 15 años que en los veranos hace radio en Pinamar, nota una clara diferencia en cuanto a la inseguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con el resto del país. “Paso gran parte del año en Pinamar, cada vez que puedo me voy para allá, y es otro contexto: no existe el motochorro. Entonces bajás la alarma y el alerta inconsciente. Te sentás en un bar y apoyás el celu arriba de la mesa porque no va a pasar nadie corriendo para llevárselo. Cuando llego a Buenos Aires tengo que resetear eso. Y ese día puntual quedé con el chip de la última vez que estuve en Pinamar y me relajé”.

“No es una sensación (la inseguridad). Las imágenes que todos los días ponen en los noticieros no son extras actuando una situación violenta: es lo que sucede. No hay que vivir paranoico, hay que estar alerta. La verdad que es una pena tener que vivir así, y cuando te alejás un poco de las ciudades más tranquilas pasa menos, la gente vive más tranquila”, aseguró.

“No está esa sensación permanente… Cuando sale mi mujer a comprar, te soy sincero, a veces digo ‘esperá que te acompaño’. No sé si voy a colaborar mucho, pero tengo más tranquilidad acompañándola… Y esto no es de ahora. No es de este gobierno ni del anterior. Siempre ha sucedido esto en Buenos Aires. También pasa en lugares importantes de Europa, en Nueva York. En las grandes ciudades hay robos, es así”, concluyó.

Nuevo programa

El conductor vuelve a la pantalla de América después de seis años

El Pelado López volverá a la pantalla de América con un ciclo de entretenimientos, que será producido por Jotax y saldría al aire los sábados de 21 a 23. Estará acompañado en la conducción por Soledad Fandiño, aunque adelantó: “También van a estar cuatro personas más, de quienes no puedo dar el nombre. Será un programa grande que apunta a generar un espacio para acompañar y entretener a la gente”.

No será un desafío sencillo, ya que competirá contra La Noche de Mirtha, en El Trece, y PH, Podemos Hablar, en Telefe. Al respecto, comentó: “Me gusta meterme en líos, creo que está buenísimo que el canal apueste a algo nuevo, a espacios que no tiene resueltos. Sabiendo que el momento está muy complicado, valoro doblemente la posibilidad de volver a América”.

